El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, está compareciendo en rueda de prensa para explicar los motivos por los que delantero argentino Lionel Messi no renovará por el conjunto azulgrana.

"Desafortunadamente hemos recibido una herencia nefasta y eso ha hecho que la masa salarial sea del 110% de los ingresos del club. Sabéis que las normas que rigen la Liga española pasan por un fair play y nosotros no tenemos margen. Lo sabíamos desde que llegamos pero los números que hicimos después de la auditoria son mucho peores de lo que nos habían dicho y habíamos previsto en base a los números que nos dijeron oficialmente"

"Hay unos contratos deportivos que están vigentes que no nos permiten tener margen salarial. Esto va unido al fair play, en esta Liga española que en criterios del cash no se sigue y por eso no pudimos inscribir el primer contrato que habíamos pactado con Messi. Para tener este fair play el Barça debía estar a favor de una operación que comportaba una hipoteca por medio siglo de los derechos audiovisuales del club, y eso no estoy dispuesto a hacerlo por nadie porque tenemos una institución que tiene 122 años de historia que está por encima de jugadores, incluso del mejor del mundo al que estaremos agradecidos eternamente"

"El hecho de que él se quisiese quedar fue determinante. También agradecer a todos los que han negociado durante estos meses haciendo compatible el tema del fair play y todo haciendo compatible con que el jugador, que es el mejor del mundo, tenía otras propuestas. Al final te has de plantar y dejar las emociones fuera. Estoy triste pero convencido de que hemos hecho lo mejor para el FC Barcelona".