El primer título de la temporada en Inglaterra se lo ha llevado el Leicester, que ha superado al Manchester City de Ferran Torres gracias a un gol de Iheanacho (ex del city) en el último minuto de penalti. El ariete nigeriano aprovechó un despiste de Nathan Aké para 'robarle la cartera' y posteriormente provocar un penalti que, a la postre, fue decisivo.

El delantero de Foyos fue titular y disputó 73 minutos, pero el conjunto dirigido por Pep Guardiola no tuvo pegada y se vio superado por un Leicester muy compacto y sólido en el centro del campo. El entrenador 'citizen' no tuvo más remedio que recurrir a la juventud del equipo ante las bajas de hombres importantes como De Bruyne o Foden. En los minutos finales recurrió a Grealish. El jugador más caro de Inglaterra no desentonó, aunque se notó falto de rodaje.

El ritmo del partido fue muy alto, pero sin acierto en las áreas. Se llegaba al pitido final en Wembley, con ambos equipos exhaustos, cuando Aké le dio la oportunidad a Iheanacho de 'matar' al City. Una oportunidad que no dejó escapar y sirvió para que el Leicester levante el primer título de la temporada.