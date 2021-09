La FIFA ha lamentado públicamente "las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina" y ha anunciado que sus órganos disciplinarios estudiarán el caso para "tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo"

"FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina correspondiente a los clasificatorios de CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las selecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo", indicó el organismo en un comunicado.

En este sentido, apuntó que ya disponen de "los primeros informes del partido". "Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo", añadió la FIFA.

El encuentro nació con gran polémica cuando la Policía Federal brasileña se presentó en el hotel de concentración de Argentina en busca de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, quienes lógicamente pasaron por Inglaterra en los últimos 14 días, después de la notificación oficial de Anvisa.

Los jugadores que militan en la Premier habrían falsificado sus papeles y las autoridades de Brasil querían no solo que no jugarán el partido sino que fueran expulsados del país. Finalmente, con la mediación de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante la Confederación Brasileña y el Gobierno brasileño, la orden no se llevó a cabo y los jugadores pudieron ir al estadio.

Sin embargo, tras cinco minutos de partido, al césped del estadio de Sao Paulo saltaron de nuevo las autoridades en busca de los cuatro jugadores. Después de minutos de incertidumbre e incredulidad por parte de ambos gigantes del fútbol mundial, Argentina se retiró al vestuarios y la CONMEBOL confirmó la suspensión del partido.

Antes, en una banda del Arena Corinthians, Lionel Scaloni, Lionel Messi, Neymar y Tite compartieron impresiones de un encuentro que, según la CONMEBOL, fue suspendido por el árbitro. "Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido", puso en Twitter.