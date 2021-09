Nunca se esconde y siempre va de frente. Es consciente de que no puede gustar a todo el mundo y aún así sigue sin salirse ni un milímetro de su hoja de ruta. Está en boca de todos y hoy repasa en SPORT, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, desde la sede de la Liga de Fútbol Profesional, los nombres propios y temas más candentes de este verano futbolístico.

-Hace tres años Cristiano Ronaldo se marchó. Ahora Leo. ¿Es perjudicial para LaLiga?

-Por supuesto. Igual que cuando se fueron Ronaldo, Guardiola o Mourinho. Sabíamos que algún día esto pasaría. Hemos tenido la gran suerte de tener a los dos mejores futbolistas del mundo en los dos mejores equipos del mundo y desde LaLiga lo hemos sabido aprovechar para ponernos en primera línea mundial. Quizá la marcha de Messi ha sido algo más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia, y no merecía irse así, ya no solo por parte del Barça sino por parte de LaLiga también.

-¿Cree que se podría haber evitado su marcha?

-Sí.

-¿Cómo?

-Lo comenté con Laporta personalmente, por teléfono, y con su Junta Directiva. Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son.

-Esperemos que algún día se sepa toda la verdad sobre qué ocurrió con Messi.

No fue una decisión económica. Lo sé con seguridad.

-¿Usted lo asocia al “no” el Barça al acuerdo con CVC?

-Si Laporta se había dado la mano con Messi era porque durante un mes había aceptado la oferta de CVC. Estuvo más de un mes a favor. Por eso decía que las cosas iban bien. Incluso me llamó dos veces para acelerar la operación de CVC porque Messi se estaba poniendo nervioso.

-Ha calado en el barcelonismo que el culpable de que Messi no siga es usted...

-Lo sé. Aguanté el tirón inicial, pero ya dije en algunos tuits que no era verdad. Al revés, el proyecto CVC es un proyecto global para todos los clubes de LaLiga, y al FC Barcelona le beneficiaba, no sólo a nivel de deuda sino a nivel de masa salarial, con una perspectiva a medio plazo.

-¿Qué es lo que no se ha contado de la no aceptación del acuerdo con CVC por parte del FC Barcelona?

-El club estuvo conforme con el acuerdo muchas semanas y en las últimas 72 horas se vino todo abajo. Fue una decisión de influencia de Ferran Reverter sobre Joan Laporta y su entorno, y creo que está muy vinculado al entorno Superliga y a la estrategia que también está siguiendo el Real Madrid.

-Usted señala a Reverter...

-Aunque Reverter sea un gran profesional financiero del mundo de la logística, creo que no está preparado para, en los tres meses que lleva como CEO del Barça, tomar decisiones capitales para el futuro económico y político de la entidad azulgrana.

-Vincula el “no” del Barça a CVC al “sí” a la Superliga...

-Por ejemplo. Y es una decisión que puede afectar muchísimo al futuro del Barça. Y no hay que olvidar que sólo quedan tres equipos en ella. De los 42 clubes profesionales españoles, 39 han aceptado el acuerdo. ¿Qué pasa, que están todos locos? ¿Que empresarios del nivel de Fernando Roig o Peter Lim están mal de la cabeza o se equivocan? Yo creo que hay que pensar que el error está en otro lado. Y Laporta, que es un hombre de fútbol, dejó la presidencia el 2010. Con esto quiero decir que la industria del fútbol no tiene absolutamente nada que ver a como era hace más de diez años.

-Josep Maria Bartomeu también estaba a favor de la Superliga...

-Con Bartomeu hemos tenido buena relación y mala relación, hasta el punto que FC Barcelona me denunció una vez ante el CSD. Y en las asambleas de los últimos años siempre votaba en contra, junto con el Madrid. Tengo la sensación que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad. Laporta usó como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los cincuenta, y que no quería que volviera a pasar lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológico del que hablaba, ya lo vi con Bartomeu y lo sigo viendo ahora con Laporta.

-¿Está diciendo que Florentino tiene “secuestrado” a Joan Laporta?

-Lo que creo es que Florentino es un tipo muy inteligente y que José Ángel Sánchez, su director general, es el más empático del fútbol europeo. Y todo ese glamour y saber hacer, ante alguien que lleva más de diez años sin estar en el mundo del fútbol... Hemos llegado al extremo de que en una comida del Trofeo Joan Gamper ¡estaba Florentino! ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Laporta y Florentino no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no. Blanco y en botella.

-¿Qué pensó cuando vio la foto de Laporta, Florentino y Agnelli comiendo juntos?

-¡Que los náufragos siguen y comen juntos! Cuando uno se pregunta qué es lo que queda de la Superliga, la respuesta es que quedan sólo tres clubes que van a cambiar de estrategia, lo cual reconoce que todo lo que hicieron anteriormente estaba mal. Y no se dan cuanta que los grandes clubes ingleses ya no están en esta batalla. Si dedicaran todo este tiempo a otras cosas, avanzaríamos más.

-El FC Barcelona ha pignorado (comprometido) sus derechos de TV durante 10años a cambio de un un crédito con Goldman Sachs de más de 550 millones. ¿Eso le impedía firmar el acuerdo con CVC?

-No, nosotros ya lo explicamos, pero el enemigo lo explicó mal para que hubiese confusión. Lo de CVC es tan sencillo como que nos estamos asociando con una empresa que nos va a ayudar a crecer en derechos audiovisuales y comerciales en los próximos 50 años, a cambio de un porcentaje de los beneficios, un 10%. Pero ni a cambio de pignoración ni nada. Lo que se ha hecho es firmar unas cuentas de participación, algo que en el mundo de la construcción es muy común. Y el FC Barcelona, que decía que íbamos a comprometer sus derechos con el acuerdo con CVC, estaba errado. Por contra su acuerdo con Goldman Sachs sí compromete el 100% de sus derechos para los próximos diez años.

-Entonces, la frase de Laporta “no podemos hipotecar al club durante los próximos 50 años”...

-Completamente falsa. Como tampoco es verdad cuando dijo que los derechos audiovisuales están a la baja. Sólo ocurre eso si no los trabajas, como le ha pasado a Italia, Francia o Alemania. A mí me dijo por teléfono que tenía claro lo que eran las cuentas de participación y que sabía que no iba a hipotecar al club. Todo lo contrario de lo que dijo públicamente.

-Los derechos de LaLiga se venden en bloque. ¿Qué ocurrirá con los de Barça y Madrid?

-Si los derechos aumentan, seguirán recibiendo su parte proporcional. Algo que no hemos aplicado, pero en lo que hay que pensar, es que el Real Decreto de Televisión dice que el 25% del dinero de los derechos se reparte en base a la implantación social, y dos tercios de esta partida se reparten según lo que haga cada club para aumentar el valor de los derechos audiovisuales. Habrá que analizar quién ayuda y quién no.

-¿Todavía están a tiempo Barça y Madrid de adherirse al acuerdo con CVC?

-Sí, y lo deseamos. Sería lo mejor para el fútbol español a pesar de que el Real Madrid ha estado en contra de casi todo. Creceremos a pesar del Real Madrid.

-¿Por qué esa oposición tan férrea por parte de Florentino ?

-Se dice que es algo personal, pero no es verdad. Son conceptos muy diferentes de cómo entender el fútbol. Florentino es de los que cree que los grandes clubes son los que mandan en el fútbol y los que deciden absolutamente todo, hasta cuánto tiene que cobrar el Celta de Vigo, por poner un ejemplo

-Y no debe ser así...

-Nosotros no estamos en esa filosofía, sino que creemos en un régimen asambleario con sus órganos de gestión. Son dos modelos que no tienen punto intermedio. Nosotros no podemos ir a negociar con países que no respetan los derechos de las mujeres, por ejemplo. De ahí el enfrentamiento. Otro tema es que Florentino nunca comunica nada, siempre lo hace a través de sus portavoces, pero ya sabemos que detrás se esconde Florentino. Eso hace que el enfrentamiento no sea directo con él, que sería lo más fácil, y provoca que la situación sea más tensa.

-Volviendo a la Superliga. ¿No cree que si la UEFA cediera algo más del pastel a los clubes se podría solucionar?

-No es un tema económico, sino de poder. La Superliga, un modelo de competición con sus normas y sus acuerdos económicos entre los clubes, nació hace muchos años en un G-14 con la idea de que el fútbol debe estar dominado por los grandes clubes europeos. De esa manera, los clubes pueden organizar todo a su antojo. Esa idea, más allá de la Superliga, sigue viva sobre todo en Florentino. No creo que Laporta, en el fondo, tenga esa manera de pensar. Pero le ha venido todo tan rápido y de sorpresa que creo que no ha tenido tiempo para darse cuenta de que esa no es su filosofía.

Ya que ha citado a Laporta. El FC Barcelona ha cerrado la temporada 20-21 con 485 millones de pérdida, 92 de ellos asociadas al COVID...

No he visto las cuentas, pero por lo que se ha podido hablar y saber, es imposible que solo sean 92 por COVID. Me podría equivocar, pero creo que la cifra debería de estar mucho más cerca de los 200 millones que de los 100.

-¿Esas pérdidas se tienen que avalar?

-Creo que el FC Barcelona ha hecho una operación legal, pero que no es habitual, que es anticipar todas las amortizaciones al año anterior. Esos gastos hubiesen ido a los presupuestos de estos años, al igual que los pleitos que han pactado. Por lo tanto, se han trasladado pérdidas a este año. Y no tengo nada para justificar a Bartomeu, al contrario, casi ni hablábamos y siempre estaba en contra nuestra, pero hay que explicar bien las cosas que se hacen. Así consigue que el año que viene, cuando presente los presupuestos, necesite mucho menos para avalar.

-Dice que no tiene nada que justificarle a Bartomeu...

Si se le quieren imputar esas pérdidas, habría que ponerse en la perspectiva de si no hubiera habido una pandemia, porque el club ha dejado de ingresar cientos de millones en ticketing, merchandising, etcétera. Aunque es cierto que el patrimonio neto del FC Barcelona es negativo, a la práctica tiene activos y jugadores que valen más que esas pérdidas. Creo que es una disfunción de la ley cuando se producen elecciones a mitad de temporada. Podría ocurrir como en 2003, cuando Laporta cargó las pérdidas a Gaspart y un grupo de socios lo llevó a la justicia y la junta de Laporta tuvo que avalar las pérdidas. No sé quién ha sido el autor intelectual de la idea, pero se puede encontrar con un problema.

Para defender la creación de la Superliga, Florentino djo que los clubs están arruinados. Después ofreció 200 millones por Mbappé.

Es una gran contradicción. Ya dije que el Madrid no estaba arruinado. También dijo que los jóvenes ya no veían el fútbol, cosa que tampoco es verdad. Cuando presentamos los números de la temporada pasada, y me preguntaron sobre cómo estaría el mercado de fichajes este verano, comenté que tendría menos fuerza que habitualmente pero que puntualmente podría haber alguna gran operación. Dije que el Real Madrid podía firmar a Mbappé o a Haaland, y el Barcelona, no.

-¿Cree que la UEFA está siendo muy laxa con clubes como el PSG o el City?

-El problema del fair play financiero actual es que siempre es a posteriori. En este tema tendremos que recordar que ambos fueron sancionados por la UEFA por denuncias de LaLiga, y el TAS los absolvió. Y ahí hay un problema. El TAS no es el Vaticano de la justicia deportiva, ni mucho menos. Es un modelo que hay que mejorar y que se aplique antes. Como es el caso del Barça, que ha tenido que acatar unas normas a priori, y puedo garantizar que acatarlas les ha ayudado mucho a avanzar en esta crisis. Pero está claro que lo del PSG es intolerable, y al igual que con el City u otros equipos. Repito, es intolerable, es un dopaje.

-¿De qué cifras estamos hablando?

-En los últimos tres años, el PSG ha recibido inyecciones de dinero por valor de 800 millones. Y sus ingresos comerciales superan en un 20% a los de los gigantes europeos como el Barça, el Madrid o el United. Es imposible, está fuera de mercado. Si esto no se termina, el fútbol terminará teniendo 20 jeques en 20 clubes diferentes dominándolo todo.

-¿Ve usted una solución?

-Unos buenos controles económicos, armonizados, y quizá la intervención de la Unión Europea, ya que esto distorsiona muchísimo los mercados.

-¿Veremos su idea de llevar LaLiga a otros países?

-Lo veremos, sí, pero no es llevar LaLiga, sino llevar un partido. Parece que iba a ser un drama, pero cuando la Supercopa se juega en Arabia entonces desaparecen los problemas de integridad. Lo veremos, así es, incluso con Rubiales de presidente de la RFEF.