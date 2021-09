Lucas Pérez marcó el gol del triunfo del Elche en Getafe. El atacante recién fichado por la entidad franjiverde habló en Cadena Cope tras su gol y aprovechó para defenderse y a la para cargar contra Abelardo, con el que mantuvo una turbulenta relación la pasada campaña en el Alavés: "Cuando marqué sentí alivio, alegría por todo lo que pasó. Se han dicho muchas mentiras. Todos sabemos quién me ha hecho daño. No se me defendió como se me debía de defender por parte del club. Son temas que no los entenderé jamás. Cuando el míster sabía que se iba a ir del club me acusó directamente a mí como si fuera el único culpable. Los compañeros nos llevábamos muy bien. Lo que se generó fue por parte del entrenador. No tuvo problemas sólo conmigo. Cuando se marcha, hay muchos compañeros que dijeron que mejoramos mucho".

El futbolista gallego desmintió que tuviese una pelea o se encarase con Abelardo, pero sí le responsabilizó de la polémica: "Les dije que estoy totalmente disponible para jugar. Es más, el único partido que gana Abelardo es conmigo en el campo ante el Valladolid. ¿Qué pasa? ¿que Lucas está comprometidísimo cuando se gana al Valladolid y tres semanas después no lo está? Eso no es así. ¿Por qué él ira la piedra y esconde la mano? ¿Por qué no cuenta lo que ha pasado realmente?. Nunca ha habido una pelea con Abelardo, nunca me he encarado con él ni él conmigo. Nunca le he faltado al respeto ni él a mí (...) Yo le pedí al club permiso para salir a hacer declaraciones y no me lo dieron permiso hasta que le echan y al primer o segundo día hice declaraciones".

Por último tuvo palabras positivas hacia Calleja y hacia su exclub: "Decido irme del Alavés porque todo lo ocurrido no era lo mejor para mí. Calleja es una persona maravillosa. Entendemos el fútbol de la misma manera. Le digo de cambiar de aires, que creo que era lo mejor. La afición se ha portado de manera maravillosa. Estaba incómodo por todo lo sucedido donde parecía que el único culpable era yo. Lo pasé mal. Le doy las gracias al Alavés por atender la solicitud de salir".