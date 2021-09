La situación del Granada es alarmante. Más todavía la de su técnico, Robert Moreno. El técnico no termina de despegar con su equipo y suma 3/18 puntos esta temporada. Ante la Real Sociedad el equipo, de nuevo, fue remontado y los pitos del Nuevo Los Cármenes ya fueron muy sonoros.

Radio Marca Granada recogió la respuesta del técnico cuando le cuestionaron sobre las críticas. "Diego ya no está. Está Robert Moreno. Es lo que hay. Que gasten sus energías en animar a los jugadores porque les necesitan. Igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Diego se fue voluntariamente. Me han contratado a mí".

La afición no tardó en contestar al técnico a través de las redes sociales. Evidentemente y tras su ególatra discurso, con un enfado contundente. "Su ego acabará con su carrera".