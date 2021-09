Momentos duros para el barcelonismo. El equipo no logró pasar del empate (0-0) ante el Cádiz y suma 2 de los últimos 6 puntos tras los encuentros ante Granada y Cádiz.

La situación con el equipo, pese al comunicado de Koeman pidiendo paciencia y apoyo, es insostenible y la afición se ha unido pidiendo el cese del técnico.

Lo que está garantizado es que en la plantilla de momento tampoco ha recibido 'cariño' público y el ejemplo más claro ha sido Sergi Roberto. El futbolista, tras el duelo en el Nuevo Mirandilla, contestó directamente al preparador. El holandés había manifestado en la previa que el objetivo del equipo era terminar en la "parte alta de la clasificación" la temporada.

El capitán culé no se cortó. "Tenemos plantilla para ganar la Liga. A mí no me vale sólo entrar en la Champions, eso por supuesto”, aseguró. El conformismo del técnico no ha debido gustar en el vestuario.