El delantero francés del Paris Saint-Germain ha protagonizado el culebrón del verano durante el mercado de fichajes. El Real Madrid llegó a presentar tres ofertas para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, pero el conjunto parisino se negó a desprenderse de él, a pesar de las multimillonarias ofertas presentadas. Su contrato con el PSG finaliza el 30 de junio y podría vestir de blanco la próxima temporada sin coste de traspaso.

Mbappé ha concedido una entrevista en exclusiva al medio francés RMC Sport en el que ha hablado largo y tendido sobre las posibilidades que existieron durante el verano de abandonar la capital francesa. "Pedí irme. Desde el momento en que no quise extender mi contrato, quise que el club recibiese un coste por mi traspaso para que tuvieran un reemplazo de calidad. Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz durante los cuatro años que pasé aquí y todavía lo soy. Lo anuncié lo suficientemente temprano para que el club pudiera dar la vuelta", ha explicado el francés.

La decisión de no renovar con el PSG la tomó a finales de julio y se la comunicó "a todo el mundo" y el club le respondió "que el proyecto está hecho, que no se lo habían imaginado sin mí y que no quieren venderlo", por lo que "respeté la decisión y les dije que si no quieren que me vaya, me quedaré".

Sin embargo, Mbappé no cierra la puerta a renovar con el conjunto francés. "La verdad de ayer no es la de hoy y no será la de mañana. No sabemos qué puede pasar en el fútbol, no sabemos nada en absoluto. Hace seis meses, no sabía que quería irme", ha confesado, añadiendo que "la oferta del Real Madrid llegó tarde, pero dije a finales de julio que quería irme".

La llegada de Messi a París

A más de uno le pilló por sorpresa el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain, incluido al propio Mbappé, tal y como ha reconocido en la entrevista. "Jugar con Messi es fácil. Es EL zurdo, EL jugador. Huele a fútbol. Siempre tiene el gesto correcto. Si el juego requiere regatear a todo el equipo y anotar, regateará a todo el equipo y marcará. Si el juego requiere un juego de un toque, será un juego de un toque. Es su respeto por el juego lo que lo convierte en lo que es, uno de los más grandes de la historia, si no es el más grande", ha comentado el delantero francés.

Sumando a Neymar, forman una delantera de ensueño, propia de los videojuegos o de un álbum de cromos. "Cuando juegas con tres jugadores así, tienes que compartir el pastel. Juegas con tres jugadores que son algunos de los mejores del mundo. No se puede decir "le doy a uno, no al otro". Los tres deben comer y aquí es donde tenemos que ser inteligentes", ha apuntado.