El secretario técnico del FC Barcelona, Ramón Planes, se marchó satisfecho con el comportamiento del equipo, pese a caer en el clásico. Planes elogió "la actitud colectiva muy buena" del Barça y lamentó que ello no fuera suficiente para conseguir la victoria ante el Real Madrid. "No se nos puede pedir más", apuntó el ejecutivo blaugrana en declaraciones a Movistar. Pese a ello, las redes sociales criticaron al secretario técnico ya que consideran que no ha sido tan duro como debería según el descontento general tras perder el Clásico.

Planes vio a un Real Madrid "que tuvo tres ocasiones y marcó dos goles. Nosotros hemos tenido varias ocasiones. La oportunidad de Dest ha sido clave para el devenir del partido. Me quedo con el mal sabor de boca del resultado y el buen sabor de boca de la actitud del equipo”.

El principal peligro madridista llegó a a través de Vinicius, de quien dijo que "ha hecho un buen primer tiempo, en la segunda parte ha estado más apagado. Es otro de los jugadores del Madrid que está con mucha confianza. Hemos intentado tener la posesión y ser protagonistas. Vinicius con espacios hace daño”.

Valorando los problemas del FC Barcelona esta temporada, Planes quiso destacar que "no tenemos a jugadores de la pegada de antes, el Barça es un equipo en construcción. Hemos jugado contra un equipo experimentado, pondría más que un aprobado, a los puntos hemos merecido ganar. No puedo estar descontento de la actitud y el juego".

De árbitro, Sánchez Martínez, afirmó que "ha estado bien, personalmente me gusta. Con jugadas polémicas, pero hay que respetarle y nada que objetar”.