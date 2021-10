El Barça, a la espera de resolver el acuerdo con Xavi Hernández para que sea su próximo entrenador, decide hacer un interinaje mientras el excentrocampista del cuadro culé se desvincula del Al-Sadd. Sergi Barjuan, técnico del filial, coge el relevo de Ronald Koeman pese a su falta de experiencia en Primera División. No obstante, cuenta con horas de vuelo en distintos banquillos a lo largo de sus más de diez años como entrenador.

Tras colgar las botas en 2005, el técnico catalán se hizo con los mandos del Juvenil del Barça desde 2009 hasta enero de 2012, hasta que decidió incorporarse a AFE para dirigir la III Edición de Sesiones para futbolistas sin equipo. Sin embargo, cuatro meses después, firmó por el Recreativo de Huelva y disfrutó de una de sus mejores etapas. Tras acabar en el puesto 13º de LaLiga SmartBank en su primera campaña, en su segunda no promocionó a Primera División por diferencia de goles con el Córdoba. Equipo que, precisamente, ascendió ese curso a la élite.

No obstante, empalmó dos etapas malas como entrenador antes de partir hacia China en 2017 de la mano del Hangzhou Greentown a lo largo de dos campañas. En 2015, cogió al Almería con el plan de mantenerlo en Primera División a falta de nueve partidos, pero no le bastó para lograr la salvación. Pese a ello, siguió en tierras andaluzas, pero su mal comienzo provocó su destitución. En abril de 2017, el Mallorca volcó sus esperanzas en él para mantener la categoría en Segunda División, pero, nuevamente, no lo consiguió.

Entretanto, desde el 8 de febrero de 2016 hasta que se hizo con las riendas del cuadro bermellón, hizo funciones en TV3 como analista técnico y comentarista de los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA. Tras firmar por el filial del Barça el pasado verano, la destitución de Koeman le da la oportunidad de dirigir a futbolistas de primer nivel.