El entrenador del Elche, Fran Escribá, analizó el partido que enfrentará a su equipo contra el Real Madrid, el sábado a las 14:00 horas en el Martínez Valero.

"Ganarle al Real Madrid siempre es muy complicado. Tenemos que hacer un muy buen partido en todas las áreas. Es imposible ganarle si no miramos su portería y sólo pensando en defender. Es raro que no marque, lo cual nos obliga a mirar a portería contraria. Y debemos ser fuertes en defensa. No tenemos tan lejos que estuvimos cerca de puntuar en Valdebebas. Debemos ser muy y competitivos y juntos. Sacar nuestras mejores virtudes".

Ahora, el equipo franjiverde afrontará a un Real Madrid que no ha cambiado la 'esencia', según Escribá, desde que empezó a entrenar en 2004. "El Madrid tiene una gran virtud y me remontaría no a esta generación de futbolistas, y es que siempre puedes hacer buenos partidos pero, de repente, te golpea. El Barça te gana desde el dominio, pero el Madrid te suelta una contra y te mata", analizó.

Pese contar con la baja del argentino Pablo Piatti, con molestias en el sóleo, el técnico valenciano afronta el encuentro con optimismo: "La semana de trabajo ha sido muy buena. Analizamos los errores cometidos en Vitoria (1-0). Se nos escapó un partido que teníamos controlado en la única acción en la que podían hacernos daño. El partido de mañana no tendrá nada que ver. Es un rival diferente, con otro tipo de fútbol. Intentaremos ser fuertes".

Llamamiento a la afición

El técnico franjiverde hizo un llamamiento a la afición, donde espera un Martínez Valero lleno hasta la bandera: "Espero que sea nuestro. El Madrid arrastra mucha gente por donde va. En la provincia de Alicante, siempre ha habido mucho madridista. La gente vendrá a animar, pero no quisiera la sensación de que no estamos en casa. Vamos a dejarlo todo. La afición animará desde el minuto uno hasta el final".