El delantero del Manchester City, Ferran Torres, fue este miércoles protagonista en Universo Valdano. El canterano del Valencia CF pasó revista sobre su situación en la Premier League, su evolución con Pep Guardiola, la selección y su pasado en Mestalla.

Pero además de todo esto, sorprendió con una cuanto menos curiosa declaración al ser preguntado por sus referentes en el fútbol. Se trata de Cristiano Ronaldo, actual delantero del Manchester United con el que el City mantiene una rivalidad directa.

"Es mi referente. Ha cambiado el fútbol en el sentido de la alimentación, de cuidarse, de invertir en tu cuerpo... Esto es un proceso a largo plazo en el que lo que hagas hoy repercute en el mañana”, explicó el de Foios sobre esta predilección por el portugués.

“El fútbol es más físico y tienes que estar preparado. Debes jugar y llevar atrás un equipo que te cuide. Son muchos partidos y viajes que pueden pesar. A mi me gusta que estén encima mía para cumplir. Tengo un entrenador personal, luego mi fisio también...”, prosiguió Torres, que ha tomado ejemplo de Cristiano Ronaldo en muchas de estas rutinas fuera del campo.

Equipo y entrenadores personales

En este sentido, el ex del Valencia CF indicó que su personal está “en contacto con el club y son un suplemento para mí. Están en pleno contacto todos los días a todas las horas".

"Hago mucho gimnasio preventivo. Al principio no me gustaba y necesito una persona que esté encima mía para ir. Pero me gusta ir para hacer parte superior, preventivo de lesiones... Cuanto más hagas para prevenir mejor", concluyó en referencia a su preparación el valenciano.