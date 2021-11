El CD Ibiza ha hecho un comunicado en el que acusa de forma velada a la UD Ibiza, equipo presidido por Amadeo Salvo y entrenado por Juan Carlos Carcedo, de dificultar su entrenamiento de este jueves -cuando ambos equipos coincidieron en las instalaciones de Can Misses 3 para ejercitarse a la misma hora- al más puro estilo del FC Barcelona tras la histórica eliminatoria ante el Inter de Milan de Morurinho que acabó con una celebración 'mojada'. El CD Ibiza asegura que le comunicó verbalmente a Juan Carlos Carcedo y también por burofax a la UD Ibiza su intención de ejercitarse en ese escenario de la discordia este pasado jueves por la mañana, así como que se iba a hacer efectivo el pago por el alquiler de la instalación que se adeudaba. En la nota se destaca además que la actividad de las máquinas cortacésped así como la de los aspersores de riego se retomó cuando los jugadores del CD Ibiza entraron al terreno de juego a ejercitarse justo después de los de la UD Ibiza y del mismo modo se indica que la UD Ibiza "varió su rutina habitual de entrenamientos" de manera que ambos equipos coincidieron. El CD Ibiza compartió un vídeo que en teoría refrenda su versión de los hechos y la respuesta de la UD Ibiza no se hizo esperar: legó con la publicación de un tuit titulado 'Mentiras y más mentiras', en el que asegura que los jardineros estaban trabajando ya antes de que el CD Ibiza comenzará su entrenamiento. La tensa situación acabó en un enfrentamiento verbal entre miembros de ambos equipos en el que el tono se fue elevando, aunque no se llegó a las manos.

El CD Ibiza aseguró también en redes sociales que "No se puede poner en riesgo la salud de las personas de esta manera..." en alusión a la entrada de las máquinas cortacésped, mientras que la respuesta de la UD fue: "Los jardineros estaban trabajando antes de que entrarais al césped, por lo que en ningún momento han puesto en peligro la integridad de nadie. Habéis sido vosotros los que habéis puesto en riesgo a vuestros propios jugadores accediendo a la instalación en la que en ese momento se estaba trabajando y lo sabíais. Hoy no os correspondía entrenar en Can Misses 3".