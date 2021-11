Xavi Hernández se encuentra a pocas horas de iniciar su etapa como entrenador del FC Barcelona. Seis años y medio después de su salida como jugador, el egarense regresa al Camp Nou para devolverle la ilusión a la afición azulgrana tras la mala experiencia vivida de la mano de Ronald Koeman, donde la falta de resultados y de sensaciones positivas lastraron a un club que, mermado también debido a su situación económica, fue a la deriva. Sin embargo, el aterrizaje del mítico centrocampista al banquillo culé está cargado de expectación, al igual que de ganas de saber cuál será su primer once.

La alineación que sacará Xavi Hernández en el derbi catalán seguirá los patrones del técnico anterior, con futbolistas veteranos y jóvenes promesas que han irrumpido en el panorama del Barça en beneficio de La Masía. Con bajas importantes como son las de Pedri, Dembélé, Dest, Fati, Agüero o Braithwaite, aunque recuperando efectivos como Neto, Piqué, Nico, Eric, Sergi Roberto, existen dudas sobre por qué futbolistas se decantará el nuevo entrenador del Barça pese a que, de partida, hayan puestos asignados.

Ter Stegen estará bajo palos junto a una línea defensiva donde la incógnita en el lateral derecho se despejó ante las malas sensaciones de Sergi Roberto en las horas previas al encuentro en lo que a su físico se refiere. Pese a que Xavi Hernández haya trasladado su deseo de devolverle galones al nacido en Reus y la intención de que se reactive su renovación, Mingueza apunta a ser titular como en las jornadas anteriores. No en vano, en la medular no existen dudas.

Tras la recaída de Pedri, Busquets, De Jong y Nico formarán una línea de tres en el centro del campo en la que Gavi estará por delante partiendo de extremo, en una parcela atacante en la que hay expectación por ver qué decisión tomará el técnico del Barça en el extremo izquierdo, después de que Ansu Fati cayese lesionado en el duelo en Balaídos frente al Celta de la pasada jornada.

Duda en la punta de lanza

Aunque haya una remota posibilidad de que Xavi escoja a Coutinho para dicha parcela del terreno de juego, el brasileño no está en la mente del egarense de momento. De hecho, el club trabaja en deshacerse de él en el mercado de enero. No obstante, el entrenador azulgrana tiene la idea de darle un margen para que se gane su confianza y así recuperar su mejor versión, aunque Abdé, del filial, gusta y mucho al catalán. Puede que sea el tapado en el derbi, pero hasta que no pite Carlos del Cerro Grande el inicio del partido, no podrá sacar de dudas a una afición que está impaciente de que la etapa de Xavi Hernández en el Barça eche a rodar.