Thibaut Courtois no está muy conforme con su ausencia de nominados al premio The Best que otorga la FIFA. En ella están Edouard Mendy, Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, Kasper Schmeichel y Manuel Neuer.

Algo que no termina de comprender el guardameta del Real Madrid, que ha realizado una muy buena campaña con el conjunto ‘blanco’. Es por ello que cree que una de las razones puede estar en las declaraciones que realizó durante el partido por el tercer y cuarto puesto en la Liga de las Naciones. «Sólo lo jugamos porque significa dinero extra para la UEFA. Les molesta que otros equipos quieran una Superliga pero no les importan los jugadores. Sólo se preocupan por el dinero de sus bolsillos», aseguró Courtois en aquel momento. De sobra es sabido que la FIFA toma nota de este tipo de actitudes, y ahora puede haberse cobrado el peaje por aquellas afirmaciones del portero belga. Algo que, por otra parte, piensan la gran mayoría de jugadores. Messi gana el Balón de Oro 2021 Molesto y al mismo tiempo resignado «Para mí, los trofeos colectivos son mucho más importantes. Lo del The Best no me sorprende tanto por lo que ha pasado hace un mes con unos comentarios míos», explicó en la previa del partido de la Champions League ante el Sheriff. Cristiano Ronaldo, el 'bombazo' del Real Madrid en el mercado de fichajes «Sé lo que valgo y tener el reconocimiento de mis compañeros es lo más importante», concluyó resignado Thibaut Courtois.