El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet, sabe que el puesto de Deschamps como seleccionador de la selección de Francia no es para siempre. Por eso, cuando piensa en técnicos franceses se le viene a la cabeza uno, Zinedine Zidane. Y es que el ex entrenador del Real Madrid está actualmente sin equipo y su sueño es entrenar a su país.

Le Graet no ha querido garantizar el puesto de Deschamps más allá del Mundial de Qatar 2022, aunque tampoco ha querido señalar que se vaya a ir. "Si Deschamps gana el Mundial, puede ser que quiera seguir. Si no lo consigue, podría tener un sentimiento de revancha. Le aprecio realmente, no podemos decir que la decisión le pertenece, pero tampoco está lejos de ello. Creo que la fidelidad de Deschamps ha pagado", reconoció.

En cuanto a Zidane: "Todo el mundo habla de ello. Imaginemos que Deschamps viene y me dice que no quiere seguir. El nombre de Zidane me viene a la cabeza, evidentemente, si está libre. No esperaré que Zidane esté libre. Para ser seleccionador hace falta muchas ganas. Si haces eso por cálculo esperando la llamada, no es algo bueno".