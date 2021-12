Xavi Hernández lamentó la derrota del FC Barcelona ante el Betis (0-1). El entrenador blaugrana acabó el encuentro con la sensación de que su equipo había merecido mejor premio. Para el egarense, el Barça desplegó momento de juego que se acercan a lo que está buscando, pero censuró la falta de contundencia de sus futbolistas en la contra que supuso el gol del Betis.

"Tenemos que parar estas contras. Es un gol que me molesta, porque lo habíamos hablado durante la semana, que había que hacer falta. Tenemos que ser más tácticos. No te pueden pillar en una contra. No podemos permitir un gol como el que hemos encajado. Es un error nuestro", lamentó un Xavi que consideró la derrota como "demasiado castigo. Es una pena no llevarse ni un punto. Una lástima, porque llevábamos 25 minutos muy buenos. Así como en Villarreal llegó nuestro gol cuando sufríamos, esta tarde hemos encajado el gol cuando mejor estábamos jugando. Así es el fútbol".

Pese a la derrota, el técnico de Terrassa se mostró satisfecho por el juego que desplegaron sus futbolistas, especialmente en la segunda parte: "Hay que quedarse con las cosas positivas y el Barça de la segunda parte es el Barça que queremos. Estabámos esperanzados en sacar el partido adelante, porque estábamos en buena línea. Estábamos volcados, con el Betis encerrado y creo que ha sido demasiado castigo. La segunda parte es muy buena, hemos sido mucho mejores y hemos merecido ganar. Estoy orgulloso del equipo".

SE LA JUEGAN CONTRA EL BAYERN

Pese a intentar ver el vaso medio lleno, el entrenador blaugrana aceptó que la derrota supone un golpe en la moral del equipo: "Es una derrota que costará digerir, porque tenmos urgencias y es un paso atrás. Era un resultado crucial, porque es un rival directo". Con todo, se mostró esperanzado en que el equipo reaccione de cara al trascendental encuentro del miércoles en el Allianz Arena, donde el Barça se jugará su continuidad en la Champions League ante el Bayern: "Nuestra mejora es una cuestión de paciencia, pero estamos a media competición en LaLiga y con una final en la Champions League. No podemos parar. Intentaré que esta derrota no nos afecte anímicamente, porque el miércoles tenemos que competir como animales para intentar estar en los octavos de final. No nos queda otra que ir a ganar. Después ya hablaremos. El objetivo es ir a ganar, porque dependemos de nosotros mismos. Es uno de los campos más difíciles y creo que nunca hemos ganado allí, pero intentaremos acercarnos a lo que ha sido el Barça en la segunda parte y ser protagonistas"

Xavi se moletó cuando se le interrogó si tenía la sensación de que la afición está satisfecha del juego del equipo: "Yo creo que el culé se va orgulloso a casa, porque hemos hecho una segunda parte muy buena. ¿Tú qué crees?". Y tiró de ironía, recordando la pregunta sobre si tenía flor que se le hizo tras la victoria en Villarreal: "Ya se acabó la flor y se acabó todo".

ESTADO DE ANSU FATI

El egarense repasó nombres propios, empezando por Memphis: "Hay que ayudarle a entender el juego. Nos está dando mucho, se ofrece, recibe de cara y hace desmarques muy buenos, pero no siempre lo encontramos. Tenemos que ser más agresivos en ataque, generar más cosas, porque el rival no perdona. Cuando tenemos buenos minutos hay que matar el partido. Adelantarse marca mucho la diferencia en el fútbol actual y es una pena, porque si nos hubiéramos adelantado, el resultado hubiera sido distinto".

Xavi explicó que Gavi tuvo que ser sustitudio porque sufrió "una pequeña conmoción y se mareaba. Creo que se lo han llevado al hospital por precaución". Y adelantó que no arriesgará con Ansu Fati: "No queremos perderlo por dos meses más. Tenemos más competiciones y necesitamos jugadores diferenciales como él o Dembélé. El equipo cambia con jugadores así".