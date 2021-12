Esta semana concluye la fase de grupos de la Champions League y cuatro de los cinco equipo españoles no tienen la clasificación asegurada para los octavos de final. Solo el Real Madrid tiene le billete para la siguiente ronda, aunque tendrá que ganar si quiere acceder como primero del grupo. A falta de un partido, Barça y Villarreal son segundos, el Sevilla es tercero y el Atlético de Madrid es cuarto y último de su grupo.

Estas son las opciones de cada equipo de pasar a octavos de final:

FC Barcelona

El conjunto de Xavi Hernández depende de si mismo, pues actualmente ocupa la segunda posición del grupo E con siete puntos. Sin embargo, si quiere estar presente en el sorteo de octavos de final tendrá que ganar en el Allianz Arena a un Bayern de Múnich ya clasificado pero aparentemente sin intención de levantar el pie del acelerador. En caso de no ganar en tierras bávaras, tendrá que esperar que el Benfica no venza en su propio estadio al ya desahuciado Dinamo de Kiev. Todo lo que sea una no victoria del equipo luso servirá a los culés hagan lo que hagan en Múnich.

Bayern - 15 pts. Barça - 7 pts. Benfica - 5 pts. Dinamo - 1 pto.

Atlético de Madrid

El equipo del Cholo Simeone se ha complicado de manera sobrehumana su pase a octavos de final. Son actualmente colistas del grupo B con cuatro puntos aunque con opciones de ser segundos. Para ello tendrá que vencer al Oporto en do Dragao y esperar que el Milan no venza en San Siro a un Liverpool ya clasificado. Una victoria milanista también podría servirle pero en ese caso los 'colchoneros' tendrían que vencer por más goles, puesto que ahora mismo tienen peor diferencia de goles anotados-encajados solo por un tanto. Es decir, en caso de que tanto Atleti como Milan ganen, el Atlético tendría que ganar por dos goles más de diferencia que los italianos.

Liverpool - 15 pts. Oporto - 5 pts. Milan - 4 pts. Atleti - 4 pts.

Sevilla FC

En el grupo G los cuatro equipo tienen opciones a todo. El Sevilla actualmente es tercero con seis puntos pero podría ser tanto primero como último de grupo. En la última jornada se enfrenta al Salzburg en Suiza. Una victoria hispalense ya supondría el pase matemático. Como primero si el Lille pierde en Alemania contra el Wolfsburgo y como segundo si el equipo francés gana o empata. Ni el empate ni la derrota les sirve en ningún caso.

Lille - 8 pts. Salzburgo - 7 pts. Sevilla - 6 pts. Wolfsburgo - 5 pts.

Villarreal CF

Depende de si mismo y para ello solo tiene que ganar o empatar en Bérgamo ante el Atalanta. Una derrota le enviaría a Europa League. No tiene opción de ser primero de grupo.

Manchester United - 10 pts. Villarreal - 7 pts. Atalanta - 6 pts. Young Boys - 4 pts.

Real Madrid

Te puede interesar: Fichajes El objetivo del Sevilla para sustituir al lesionado Lamela

Ya clasificados. Pero pueden ser segundos de grupo si pierden en el Bernabeu contra el Inter de Milan.