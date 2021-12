El delantero del Bayern, Robert Lewandowski, habló abiertamente sobre la victoria de Messi en la gala del Balón de Oro 2021 para Kanale Sportowym: "Me hubiera gustado y hubiera sido importante si se sintieran y fueran honestas, no vacías".

El polaco, que podría haber sido uno de los ganadores en la cancelada edición de 2020 después de ganar todos los trofeos con el Bayern, reconoció que las votaciones son justas y Leo Messi mereció el galardón: "Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo".

El ex del Borussia Dortmund insistió en que es todo un privilegio poder competir con Leo Messi: "Estás tan cerca y estás disputando el puesto con un jugador tan grande y tan genial como Messi, y después te llegan los comentarios que te merecías el premio".

En esta línea, el goleador apuntó que se siente orgulloso del segundo puesto: "Obviamente yo lo aprecio, me pone muy orgulloso, pero bien adentro sentí una tristeza que no fue de un día o dos sino bastante más y estoy contento que no nos tocó un partido en la semana en este tiempo".