El inicio de Xavi al frente del Barça no está siendo nada fácil. El egarense ha llegado en un momento de la temporada en el que las lesiones no paran de cebarse con el cuadro culé y el calendario no es que haya ayudado especialmente. Esta semana el equipó volvió a caer con estrépito ante el Bayern de Múnich, lo que le relegaba a la Europa League y hoy se ha dejado empatar en los últimos minutos en El Sadar, perdiendo dos puntos muy valiosos.

