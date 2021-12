Xavi Hernández no cuenta con Sergiño Dest, no ha convencido en este tiempo al entrenador del Barça, que ha tenido suficiente para decidir que no quiere contar con él de cara al futuro, así que es uno de los muchos nombres que hay en la rampa de salida en el FC Barcelona. En este sentido, el último club en mostrar interés es la Juventus de Turín que dirige Massimiliano Allegri. Las negociaciones entre barcelonistas e italianos son fluídas en las últimas horas por el posible fichaje de Morata.

¿El problema? La oferta de la Juve es casi ridícula. Su economía tampoco está en un momento álgido, y la Vecchia Signora le ha presentado una propuesta al Barça de 10 millones de euros, lejos de los 21 que el Barça desembolsó al Ajax para ficharle hace un año y medio, y tampoco muy cerca de los 18 millones de su valor de mercado actual. Sin embargo, pese a que las cifras de la operación no son buenas, Xavi y el Barça se plantearían seriamente aceptar, pese a estar perdiendo dinero.

Si sigue contando poco en el Barça, se podría devaluar todavía más, pero no será tan fácil. El agente del jugador, Thies Bliemeister, aseguró al medio alemán TZ Muenchen que no faltan ofertas por el jugador, que se quedó en verano por Koeman. "Ha tenido muchas consultas, ha tenido muchas ofertas ya en verano. Pero su entrenador de entonces, Ronald Koeman, quería mantenerlo. Veremos qué pasa ahora. Una cosa está clara: desde luego no faltan alternativas para un jugador como Sergiño Dest", aseguró Bliemeister, poniendo en valor a su representado de cara a la galería.

Dest quiere cerrar la temporada en el Barça

Más allá del tema económico entre clubes, la operación tiene otro problema: el jugador. Dest no quiere salir en enero, y quiere acabar el año en Barcelona, para luego analizar las distintas opciones. Siempre ha explicado que era un sueño para él jugar en el Barça, y que rechazó la oferta del Bayern para jugar en Barcelona, y no está dispuesto a rendirse tan pronto. Él no se ha rendido, y le tocará hacer que Xavi Hernández tampoco se rinda. No será tarea fácil. De momento, tiene tiempo hasta junio.