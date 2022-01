Álex Collado, futbolista del Barça cedido en el Granada, realizó una entrevista con MARCA en la que dio muchos detalles sobre cómo fue su paso por las categorías del Barça hasta que Koeman le dio la espalda cuando subió con el primer equipo. Una situación desagradable en su trayectoria deportiva que le mermó no solo deportivamente, sino también en términos de motivación.

Cuestionado por sus grandes momentos en el filial azulgrana y su relación con el holandés, el canterano culé fue claro, al igual que comentó lo ilusionado que está con su aterrizaje a Los Cármenes. "Yo demostraba el nivel en mi equipo. La decisión era suya si no le gustaba o no sé qué le pasaba conmigo. Pero, al final, con Koeman a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar. porque yo estaba pasando una situación así y tampoco se dirigía a mí, ni hablaba ni nada. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida", comentó Collado en MARCA, al igual que comentó sus objetivos como futbolista nazarí. "He venido sobre todo a trabajar y volver a ser jugador. A aportar mi granito de arena y que el club siga creciendo. Quiero defender, dar asistencias, marcar goles...", dijo.