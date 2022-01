Alex Song, exjugador del FC Barcelona entre otros, ha afirmado que se marchó del Arsenal al Barça en 2012 por dinero y por mantener el elevado tren de vida: “Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener vidas cómodas una vez que termine mi carrera. Conocí al director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me convertiría en millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba".

Las frases, en un chat de Instagram con la estrella de la NBA Pascal Siakam, son demoledoras, De hecho contó una anécdota de cierta ocasión en la que compró el mismo coche que tenía Henry en el Arsenal y poco después lo tuvo que devolver por su elevado consumo: "Podría comprar donde quisiera y pasar noches locas. Iba al entrenamiento y veía a Thierry Henry, el Rey, aparecer en con una auténtica joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo automóvil a toda costa. Fui al concesionario, firmé los papeles y el préstamo, y así tuve el mismo auto que The King. Pero te juro que lo tuve que devolver dos meses después. Todo mi dinero se estaba gastando en llenarlo de gasolina. Les dije: 'Denme un Toyota, este coche es demasiado para mí'. Al día siguiente que fui a entrenar, Thierry me preguntó: '¿Dónde está tu coche, hijo?' Le dije que está en un nivel más alto que yo. Durante todo mi tiempo en el Arsenal, ni siquiera pude ahorrar 100.000 euros, mientras que la gente pensaba que debía ser millonario".