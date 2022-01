Frenkie de Jong sigue convencido de que puede volver a demostrar un gran nivel con la camiseta del Barça a pesar de no pasar por su mejor momento de forma. En una entrevista concedida al medio neerlandés NOS Sports, analizó la temporada de los culés, la cual dio ya por fallida al no aspirar ni a Champions League ni Copa del Rey, caer en la Supercopa y tener el liderato de la Liga, que ostenta el Real Madrid, a una amplia distancia. Todo esto enmarcado en el contexto de que ha recibido el interés de clubes poderosos y el Barcelona no es del todo reticente a escuchar ofertas.

Sin embargo De Jong volvió a dejar patente su gran barcelonismo. "A veces me sorprendía, pero sigo pensando lo mismo del Barça. No es el mejor en este momento, pero sigue siendo el club más bonito del mundo", aseguró. Un claro guiño a su continuidad en el Camp Nou cuando su nombre apuntaba a ser una hipotética venta en verano por el alto precio que podían sacar por su traspaso. La entrevista, realizada el día después de caer en la Copa frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, enfatiza en su papel en dicho encuentro. De Jong empezó en el banquillo, pero le restó importancia a ello: "En tres años casi nunca me he sentado en el banquillo. Es normal sentarse en el banquillo un par de veces por temporada, hay tantos partidos...", explicó. No solamente señaló el mal año y la falta de lucha por títulos a nivel colectivo, sino que también hizo autocrítica, consciente de tener margen de mejora a nivel personal para lo que resta de temporada. "Creo que puedo demostrar más. Ha habido momentos en los que he estado en mejor y en peor forma, pero creo que puedo aportar mucho más al equipo. Puedo sobresalir mucho más", comentó.