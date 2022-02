Encerrona a Leo Messi en el PSG. El argentino ha sido traicionado por Nasser Al-Khelaïfi, que está negociando una contratación porque Zinedine Zidane lo pide desobedeciendo así los deseos del futbolista. Y ese jugador es Cristiano Ronaldo. Una bomba que puede hacer estallar a Messi y al vestuario del conjunto parisino.

Al-Khelaïfi ha aceptado las órdenes de ‘Zizou’, y negociará por CR7, una operación que también tiene el visto bueno del jeque. Pero eso traerá consecuencias, pues Leo Messi ya había advertido que no aceptaría compartir vestuario con uno de sus grandes enemigos en el mundo del futbol.

Zidane quiere llegar al banquillo del PSG con plenos poderes. Pide libertad para confeccionar la plantilla a su gusto, decidiendo las salidas, las llegadas, las renovaciones… por eso mismo, ha exigido la destitución de Leonardo, el director deportivo. Quiere tener a alguien de confianza a su lado, y el gran favorito para esta tarea es Arsene Wenger, conocido por el sensacional trabajo que hizo en los más de 20 años que estuvo en el Arsenal.

Entre sus deseos también está volver a trabajar con Cristiano Ronaldo, con el que mantiene una excelente relación, después de coincidir en el Santiago Bernabéu. Sabe perfectamente la situación del luso, que está muy descontento en el Manchester United, motivo por el que desea hacer las maletas cuanto antes. Le prometieron una gran cantidad de cosas, que no se han cumplido, y, en caso de que no consigan acabar entre los cuatro primeros de la Premier League, tiene decidido cambiar de aires. Zidane cree que, pese a su avanzada edad, el ex de la Juventus de Turín y el Sporting de Portugal es el candidato ideal para hacer olvidar a Kylian Mbappé, que todo apunta que acabará firmando por el Real Madrid.

El sueldo de Zidane

Ya pocos tienen dudas de que Zinedine Zidane se convertirá en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. La única pregunta es cuando lo hará, pues el acuerdo con Nasser Al-Khelaïfi está totalmente cerrado desde hace tiempo. De hecho, en 'Foot Mercato' se atreven a ir más allá, e incluso dan cifras sobre su nuevo contrato, que incluirá un salario de ensueño. Concretamente, rondaría los 20 millones de euros netos, lo que le convertiría en uno de los mejores pagados del planeta.