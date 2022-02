Sobre la mesa del FC Barcelona en este mercado de invierno ha estado la opción de repescar a Xavi Simons, que tras irse al PSG anda como loco por volver a vestir de blaugrana. El Barça de Joan Laporta se está caracterizando por estar recuperando a jugadores que se formaron en la Masia o que pasaron por el club. Primero fue Eric Garcia y después Dani Alves y Adama Traoré. Sin embargo, esta vez, la opción de Simons no se hizo efectiva... por consejo de Leo Messi.

El neerlandés está representando por Mino Raiola y ya hace semanas le hizo saber al presidente del Barça la posibilidad de que Simons pudiera volver al Camp Nou, ya que termina contrato el 30 de junio en Francia. Sabiendo de la oportunidad, el Barça se la transmitió a Xavi Hernández, que durante los últimos días la estuvo valorando, hasta considerar que es un fichaje innecesario. Y uno de los motivos principales ha sido los informes que ha recibido por parte de Leo Messi, que estos últimos meses está entrenando junto a Simons en el PSG. El argentino, de hecho, le acabó de transmitir sus sensaciones en la cena que compartió con Xavi recientemente para celebrar el cumpleaños del técnico.

Xavi Simons sigue teniendo el mismo problema que tenía cuando aceptó dejar tirado al Barça para fichar por el PSG. Y este no es otro que se cree más bueno de lo que realmente es. El neerlandés tiene calidad, pero sigue estando muy lejos de ser una estrella. Esta falta de humildad le llevó en su día a cometer el error de dejar el Barça y es la misma que ahora le está pasando factura en el PSG. El club francés lo quiere renovar y ceder, pero Simons entiende que ya está preparado para triunfar en la élite, y con un salario de estrella. Ante estas peticiones, el PSG no piensa hacer nada más que abrirle la puerta y dejarle ir al club que le quiera. El Barça no será.