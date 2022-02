Joachim Löw lleva prácticamente doce meses estudiando español. Esa es la condición que le puso Florentino Pérez para ser el sustituto de Ancelotti en el banquillo del Real Madrid en el nuevo proyecto blanco. ¿Qué ha pasado con el italiano para estar en la rampa de salida? El presidente del conjunto madrileño está muy decepcionado con el actual técnico. A Florentino no le han gustado las últimas decisiones del entrenador y además, le ha llegado la petición del entorno de Mbappé de poner en el banquillo un entrenador de primer nivel. Ancelotti no dejó un buen recuerdo en París, donde fracasó estrepitosamente y los Mbappé están hartos de entrenadores del mismo perfil que Ancelotti como es el caso de Mauricio Pochettino.

El presidente del Real Madrid confiaba con que el entrenador italiano había cambiado, que quizá sería capaz de liderar su nuevo proyecto galáctico, pero ya hace tiempo que vio que no era así. Y el punto de inflexión definitivo fue el partido de San Mamés, la eliminación de la Copa del Rey tras una actuación deplorable en la que el conjunto madridista no tuvo una ocasión clara de gol hasta el minuto 80. El partido de la Copa del Rey contra el Athletic Club fue la nota detonante de una tendencia negativa que ya se veía venir y que solo la mala temporada del Barça y del Atlético de Madrid estaba tapando. El conjunto blanco no juega bien y, lo que es peor, el entrenador está llevando a cabo una gestión nefasta de la plantilla.

En el Real Madrid no entienden las pocas rotaciones que está llevando a cabo Ancelotti, que finalmente ha logrado que Casemiro, Kroos y Modric vayan a llegar demasiado cargados de partidos a las eliminatorias de la Champions League. Jugadores como Camavinga y Fede Valverde están jugando muy poco, lo que incluso está provocando que se estén planteando su futuro en el equipo. Y otro jugador que está cargado de minutos es Benzema, que al final ha tenido que parar, con Jovic viendo siempre los partidos desde el banquillo. Y el madridismo tampoco comprende la gestión que está haciendo Ancelotti de los canteranos, que no cuentan para él. Perlas como Miguel Gutiérrez o Arribas no entran en sus planes, cuando por su rendimiento están pidiendo a gritos una oportunidad, y más cuando los jugadores de la primera plantilla reclaman descanso ante la avalancha de partidos que están teniendo que afrontar.

Löw es el candidato de Florentino

El presidente del Madrid tiene claro quién es el sustituto ideal. De hecho, ya ha reactivado el plan Joachin Löw. El exseleccionador de Alemania, que lleva sin entrenar desde la Eurocopa, sigue esperando la llamada del Real Madrid, hasta el punto de haber rechazado todos los ofrecimientos que le están llegando. Löw, que hace tiempo que estudia castellano, quiere entrenar en la Liga y siempre ha confesado que su sueño sería sentarse en el banquillo del Real Madrid.

La única condición que pone Löw es tener poder de decisión en las altas y las bajas pero estaría encantado de tener a sus órdenes estrellas como Mbappé o Haaland, aunque también quiere tener derecho de decisión. Si se respeta esta petición, el alemán tiene todos los números de ser el sustituto de Ancelotti.