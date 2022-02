Atrás quedan los años en que el Manchester United era uno de los equipos más temidos del viejo continente. Los últimos años del club se resumen en millones de euros invertidos sin mucho éxito. Ni la vuelta de Cristiano Ronaldo este pasado verano ha enderezado la situación. Solskajer fue relevado del banquillo para que llegara Ralf Rangnik. La situación no se ha revertido.

El fin de semana pasado se despidieron de la AF Cup tras perder contra el Middlesbrough en los penaltis jugando con su equipo titular. El martes volvían a la Premier League para enfrentarse al colista y dar un respiro a la entidad de Old Traffod, pero solo pudieron conseguir un empate. Tras el choque se han acrecentado las críticas contra su técnico y capitán.

Algunos aficionados 'red devils' han pedido que se le quite la capitanía a Maguire, quien estuvo especialmente desacertado al estar en fuera de juego en el tanto anulado a Varane y mostrarse muy blando en el gol de Jay Rodríguez que confirmaría el definitivo 1-1.

Cristiano tampoco se libra de las críticas

Tampoco gustó el gesto de Cristiano Ronaldo al terminar el encuentro. El portugués salió de refresco en el minuto 68 y no pudo romper el empate, pero no es esto lo que se le reprocha, si no que segundos más tarde del pitido del colegiado, se fuera medio corriendo hacia el túnel de vestuarios.

El máximo goleador del United esta temporada no ha visto puerta en los últimos cinco partidos; igualando así su peor racha en el Real Madrid en el año 2010.