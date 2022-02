A veces perdiendo también se gana. Eso debió pensar Florentino Pérez el pasado martes mientras contemplaba la exhibición de su anhelada estrella. Triste por la derrota, pero con la ilusión de un niño la noche de Reyes deseando que llegue el uno de julio y poder disfrutar al abrir su regalo, Kylian Mbappé. Sin embargo, en el club parisino están dispuestos a agotar todas las vías posibles para evitar el fichaje del delantero por el club blanco.

Según ha informado El Mundo, el presidente de Francia habría llamado personalmente a Kylian Mbappé para animarle a renovar. El francés se ha convertido en algo más que un jugador de fútbol, es un símbolo del país, y allí consideran que debería jugar en el mejor equipo de su liga. Otro de los implicados en estas súplicas al 7 parisino es Nicolas Sarkozy, expresidente de la República.

Relación entre clubes rota

No sabemos cuál será el desenlace de este culebrón, aunque parece claro. Lo que sí que está fuera de toda duda es que las relaciones institucionales entre dos de los clubes más poderosos del mundo han quedado heridas de muerte, merced a la oferta que Florentino hizo el pasado verano para no tener que esperar a este mes de julio y llevarse en aquel momento a Mbappé. 200 millones que no fueron suficientes para contentar a un club que tiene el respaldo económico de un país como Catar. Será por dinero.