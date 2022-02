El Steaua de Bucarest ha acaparado todas las polémicas al comunicar que no podrá utilizar a los jugadores vacunados contra la Covid-19 tras la prohibición de su propietario.

Según ha apuntado el DailyMail, Gigi Becali, propietario del club, les habría prohibido a sus jugadores jugar porque "estarían sin fuerzas para ejercer la profesión". "Se reirán de mí, pero tal vez tenga razón. La gente vacunada pierde fuerzas, se trata de un tema científico". "¿Acaso no habéis visto el caso del Cluj y el Rapid de Viena? ¡Los jugadores parece que se desmayan!", ha asegurado.

El gobierno rumano no ha tardado en salir al paso en redes sociales y negar las palabras del dueño rumano. "Los jugadores vacunados NO pierden fuerzas tras ser inoculados contra la Covid-19. No hay estudios médicos ni científicos que respalden esa afirmación, por tanto la vacunación no afecta al rendimiento de los deportistas. En cambio, hay muchos estudios que demuestran que pasar la enfermedad deja secuelas a largo plazo y estas sí pueden influir en el rendimiento de los futbolistas", explicaban en un comunicado en Facebook.

¿Quién es George Becali?

Es un político rumano, líder del Partido de la Nieva Generación Cristiano-Democrática. Un personaje omnipresente en los medios de comunicación rumanos; principalmente en los futbolísticos. Muy sonado por sus vulgares e intolerantes declaraciones en contra de los homosexuales y de la negación del Holocausto en Rumanía.