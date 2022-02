La pandemia impidió que el Torrent C.F. realizara el homenaje por su retirada a Jesús Galindo que finalmente tuvo lugar en el San Gregorio. 2-0 fue el testimonial resultado del partido entre el Torrent C.F. y un combinado de amigos del que hasta la temporada pasada era el capitán del primer equipo torrentinista. Galindo colgó las botas al finalizar la campaña 2020/21 a sus 37 años después de seis temporadas en las que lideró el centro de la defensa taronja, con el cuatro a la espalda y el brazalete de capitán en el brazo.

“Estoy muy feliz y muy agradecido por este homenaje del club. Es un día muy bonito, de muchas sensaciones y recuerdos y sólo puedo dar las gracias al Torrent C.F., a mi familia, a la actual plantilla, a todos mis amigos que se han unido al partido y también a los que querían venir pero por diferentes motivos no han podido hacerlo pero me han hecho llegar una vez más su cariño. Ha sido una tarde muy emocionante”, destacó Galindo, que antes del encuentro recibió su camiseta enmarcada con el dorsal 4 a la espalda y el brazalete de capitán de manos del presidente del Torrent, Víctor Ventosa, así como un escudo conmemorativo del club, que le entregaron Albert Andreu, vicepresidente de la entidad, y su secretario, Fernando Lino.

El encuentro, de dos partes de treinta minutos y celebrado en el marco de los actos del centenario del Torrent C.F., finalizó tras un momento entrañable. Los amigos de Galindo cometieron un penalti que materializó Pablo Galindo, el hijo de Jesús, de seis años y jugador de la escuela torrentinista, que saltó al campo para lanzar la pena máxima y poner el 2-0 definitivo para alegría de su progenitor. “Me ha hecho muy feliz ver a mi hijo en el campo. Lo teníamos pensado de hacía tiempo pero me daba miedo por si le daba vergüenza y no quería bajar. Pero no, estoy muy contento, porque no se lo esperaba y además ha marcado el penalti delante de toda la familia”, señaló el actual delegado del primer equipo taronja. Míchel había puesto el 1-0 en el minuto 20.

También hubo momentos para las risas al hablar del estado de forma de unos y otros. “Me ha costado por momentos, eh. Hemos empezado y digo, aún queda mucho partido. Pero te mantienes mínimamente en forma y vestirse de corto siempre es bonito”, apuntó el emblemático 4 taronja, que jugó la primera parte con el Torrent C.F. y en la segunda, con su grupo de amigos.

