El estadio Santiago Bernabéu se encuentra en un proceso de remodelación que le llevará a convertirse en un centro multiusos abierto todos los días del año con otros eventos deportivos, conciertos musicales, ferias o congresos. Algo más que un imponente campo de fútbol. Para ello, el Real Madrid está llevando a cabo un revestimiento de la fachada principal con placas de acero inoxidable. Los materiales necesarios para culminar la obra los proporciona Acerinox Europa, pero vienen de Rusia, y las sanciones al país de Putin por su invasión a Ucrania ponen en serio peligro el abastecimiento.

Sin nuevo estadio, ¿y sin Mbappé?

Florentino Pérez ya ha asumido que en agosto de 2022, fecha para la que estaba prevista la inauguración del remodelado estadio, no podrá estrenar su proyecto por las continuos problemas que han ido surgiendo en las obras. En el Madrid asumen que estas obras faraónicas siempre conllevan demoras y no se resignan, pues para el club blanco la espera merecerá la pena. Sin embargo, lo que más preocupa a día de hoy al presidente no es el estadio, sino el otro pilar de su proyecto: Kylian Mbappé. Florentino teme que el empeño del PSG dé sus frutos y el francés acabe aceptando la oferta de renovación.