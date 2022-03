Pablo Longoria es un ejemplar diferente en la élite del mundo del fútbol. Llegó al Valencia CF como un cazatalentos treintañero que debía formar parte del equipo de Mateu Alemany, pero la crisis institucional del club de Mestalla les hizo salir a ambos, tomando caminos diferentes. El balear se tomó un tiempo libre antes de recalar en el Barça de Laporta, mientras que el joven ovetense, fichó por el Olympique de Marsella como director deportivo con sólo 34 años, ascendiendo en menos de un curso a presidente tras la pésima gestión de Jacques-Henri Eyraud, su predecesor. Desde entonces, el club ha ido a mejor e incluso en estos momentos marchan segundos en la tabla por detrás del poderoso PSG.

En una entrevista a RMC Sport, Longoria habló de su futuro, asegurando que la actual será su última gran aventura en el fútbol al máximo nivel: "No estoy en el mercado. Mi sueño es tener mi tiempo en Marsella, después mi sueño sería volver a viajar. Si estoy en el mundo del fútbol es por pasión y sería imposible llegar a este nivel en otro lado. No me gustaría tener esta responsabilidad en otro tipo de club. Sería frustrante”.