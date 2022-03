Continúa aumentando el número de fallecidos en la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, también en el ámbito del deporte. En este sentido, el director general del Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, informó en sus redes sociales de la muerte de un técnico de las categorías inferiores al ser alcanzado por un proyectil.

"Tuvimos un oficial fallecido ayer. Entrenador de niños. Fue asesinado por el fragmento de una bomba rusa. Rusia, estás matando ucranianos. ¡Detengan esta locura!", escribió Pakin en su cuenta oficial de Facebook.

Хотел бы обратиться к собственникам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и... Posted by Сергей Палкин on Thursday, March 3, 2022

Traducción completa del post de Sergei Palkin

"Me gustaría dirigirme a los propietarios, directivos y jugadores de fútbol de los clubes de fútbol rusos. Rusia llevó a cabo un terrible y traicionero ataque militar contra Ucrania. Un país en el que cada uno de ustedes ha estado y en el que siempre han sido bienvenidos. Un país en el que tienen familiares, amigos, conocidos. El país donde algunos de ustedes incluso nacieron. Y este país y su gente está siendo destruida por el ejército ruso hoy con todo tipo de armas: artillería, aviación, tanques. Te estás convirtiendo en el paria. Rusia, de una nación que hizo un gran esfuerzo para derrotar al nazismo, se está convirtiendo en una nación de terroristas, una nación de cobardes silenciosos. El mundo entero la está mirando hoy. Y el mundo está esperando que tomes acciones que detengan la locura. Pero tienes miedo, tienes miedo. En los deportes, el miedo es ese sentimiento que reduce la probabilidad de victoria a cero. Tu miedo a ir contra la guerra en Ucrania es ciudades destruidas, tu miedo es miles y miles de muertes entre civiles, tu miedo son niños muertos y destinos mutilados de millones. Tu miedo a enfrentarte a un régimen sangriento es tu mayor derrota. Aunque no ordenaste la destrucción de los ucranianos, tu silencio es cómplice de asesinatos y destrucción masiva. Tuvimos un oficial fallecido ayer. Entrenador de niños. Fue asesinado por un fragmento de una bomba rusa. Rusia, estás matando ucranianos. ¡Detengan esta locura! ¡No te quedes callado, habla! De lo contrario, será tu perdición personal. Derrota que todas las generaciones venideras recordarán. Una derrota que no será posible borrar de la historia mundial. Y cada uno de ustedes será culpable y responsable de los crímenes que hayan cometido. PD: ¡¡¡Mira lo que el ejército ruso está haciendo a nuestras ciudades!!!", escribió Sergei Palkin, CEO del Shakhtar, en su perfil de Facebook.