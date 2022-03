Unos periodistas que trabajan para una televisión chilena acudieron a Ucrania para cubrir el conflicto bélico. Fueron detenidos por la Policía del país ucraniano. Pero todo se solucionó gracias a ¡Diego Armando Maradona!

¿Cómo sucedió?

Uno de los protagonistas, Daniel Matamala, lo explicó todo es sus stories de Instagram. "Hoy, en uno de los controles de la ruta, la Policía nos requisó documentos, cámaras, teléfonos, y nos escoltaron a la Comisaría. Los primeros interrogatorios fueron tensos: es un país en guerra y se sospecha de espías o saboteadores..."

Lidiar con la autoridad y la barrera del idioma no es sencillo. Pero el fútbol, en este caso, no entiende de lenguajes y fue crucial para que la situación no pasase a mayores: "Uno de los policías vio los pasaportes de mis colegas argentinos y dijo dos palabras que entendimos: 'Messi' y 'Maradona'. Ahí todo cambió"

Y es que el '10' es una figura reconocida en el mundo entero, además de mediador de conflictos como se puede comprobar: "Nuestro gran camarógrafo mostró que tiene un tatuaje de Diego Maradona en la pantorrilla. Con eso, el ambiente cambió mucho y gracias a la mano de Dios y al fútbol logramos salir de esa situación y llegar sin inconvenientes". Posteriormente, Matamala mostró el tatuaje de su compañero Juan Zamudio en redes sociales acompañado del siguiente mensaje: "Nos salvó la mano de Dios".