Ahora que todo parece indicar que el FC Barcelona se baja de la puja por Haaland, serán Real Madrid y Manchester City los que sigan peleando por fichar al delantero.

Florentino Pérez está preparando un estratosférica oferta, pero parece que el City está dispuesto a superarla, o al menos eso parecen indicar las declaraciones de Sammer.

El ex jugador y actual asesor externo del Borussia Dortmund, en palabras a Amazon Prime, dijo: "¡Tengo un latigazo cervical desde entonces! Me desmayé y mi esposa me tuvo que recoger", señaló. El exdefensa dio por hecho el acuerdo y aseguró tener mucha curiosidad por ver cómo encajan el delantero y Guardiola.

Expectación por la conexión Guardiola-Haaland

Mario Gómez, ex jugador del Bayern bajo las órdenes de Pep, expresó que estaba realmente emocionado por ver como funcionaba la conexión entre el noruego y el entrenador 'skyblue'.

Por las declaraciones del entorno del Dortmund y la relevancia que se le está dando a lo que supondría Haaland en el City, todo parece indicar que el conjunto inglés es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios. Habrá que esperar para ver si el Real Madrid tiene algo más que decir o si ya ha jugado todas sus cartas.