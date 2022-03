El Barça completó su mejor partido del curso en el Santiago Bernabéu en un Clásico más que polémico. Fue el golpe sobre la mesa definitivo del renovado equipo de Xavi Hernández, quien desde que llegó al banquillo ha ido cambiando la cara del equipo hasta reconvertirlo en un nuevo Barça competitivo.

El equipo culé goleó 0-4, aunque la renta pudo ser mucho mayor en una noche de ensueño para el barcelonismo, que aunque ve cómo el título liguero sigue muy lejos disfrutó con un triunfo moral ante el eterno rival.

Piqué, siempre tan activo en redes sociales, no tardó mucho en reaccionar a la goleada en sus redes sociales. El central, titular en el Bernabéu, completó junto a Araújo y Eric García un férreo partido a nivel defensivo, anulando a un Real Madrid noqueado sin la presencia de Benzema. "We are back", manifestó el defensor. "Estamos de vuelta".