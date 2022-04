Galhardo se quedó con las ganas. González Fuertes dejó sin validez el gol del atacante del Celta en el encuentro ante el Real Madrid por un dudoso fuera de juego de Iago Aspas. El atacante cabeceó con fuerza un buen centro de Nolito y tras golpear el esférico en el palo, se metió para dentro.

El Celta celebró el momentáneo 1-1 ante el equipo blanco después de que Benzema anotara el 1-0 de penalti, aunque a instancias del VAR se procedió a anular la diana. ¿El motivo? Según el VAR, Aspas impidió que la defensa blanca llegara para sacar bajo palos la pelota antes de que entrara. Alaba intentó llegar y se chocó con el atacante de Moaña, que no hizo amago de jugar el esférico. La polémica está asegurada.

Triplete de penaltis para el equipo blanco

Más allá del gol que no subió al marcador, hubo otras jugadas que generaron controversia en Balaídos. Y es que al equipo blanco le señalaron tres penaltis a favor. El primero, por derribo de Nolito a Militao; el segundo por una patada de Murillo a Rodrygo; el tercero, el más polémico, por un derribo de Kevin Vázquez sobre Mendy. Este fue el que más indignó a Coudet, que no podía creer cómo González Fuertes no iba a revisar la jugada al VAR.