Fue Zinedine Zidane el responsable del fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid y Florentino Pérez esperaba que también fuera el técnico galo quien se lo llevara. No obstante, se han topado con la negativa del Paris Saint-Germain, que no parece tener la más mínima intención de mover ni un solo dedo para acogerle en su plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto blanco tiene un serio problema con el centrocampista. ¿Qué pasará con él?

El Real Madrid está intentando deshacerse de Eden Hazard, pero por el momento todos los intentos han sido completamente en vano, y no han tenido éxito. Parece que ningún club está interesado en llevarse a un jugador que está en decadencia, y desde hace tiempo, y que ya supera la treintena. A eso, hay que añadirle que tiene un salario realmente elevado, y que Florentino Pérez no lo regalará. Porque no hay que olvidar que es el fichaje más caro de la historia de la entidad, y pagaron 160 millones de euros por sus servicios. Todo un problemón.

El conjunto blanco tiene asumido que recuperar esa inversión es misión imposible, pero al menos espera recibir una cifra cercana a los 50 millones. Se especulaba seriamente con su regreso al Chelsea, una posibilidad que ha quedado en 'stand by', después del veto que ha recibido Roman Abramovich, que ha sido obligado a poner a los 'blues' en venta. De momento, todo está paralizado, y no pueden negociar renovaciones, ni fichar ni vender a ningún futbolista.

Otro de los interesados podría ser el Newcastle United, aunque de momento eso no son más que rumores. Porque Mohammed Bin Salmán todavía no ha hecho ninguna llamada ni ha contactado con ningún representante del astro belga o del Santiago Bernabéu. Lo mismo se aplica a la AS Roma de José Mourinho, si bien en caso de querer hacerse con el ‘7’, los italianos solamente plantearían una cesión con opción a compra no obligatoria.

Los clubes no se mueven para tratar de fichar al jugador y el Madrid ha decidido que deben ser ellos los que se muevan en el mercado para conseguir dar salida a Hazard. Ya le habrían ofrecido al Borussia Dortmund, para tratar de reducir el coste de Erling Haaland, una opción que ha quedado descartada prácticamente al instante. Que siga en la plantilla que dirige Carlo Ancelotti no es una posibilidad, pues ya le ha hecho saber que no entra en sus planes, y así se lo ha demostrado en la actual campaña, en la que apenas ha tenido participación.