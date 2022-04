El Barça comenzó, nada más terminar el partido y caer eliminados de la Europa League ante el Eintracht, a buscar soluciones al escándalo del Camp Nou. Y es que en el duelo decisivo ante los alemanes, más de 30.000 alemanes llenaron las gradas del campo de color blanco. Parecía, por el ruido que hicieron, que el equipo de Xavi jugara de visitante.

Pues bien, el Barça ya ha tomado una primera decisión. Así lo ha comunicado el presidente del Barça, Joan Laporta. "A partir de ahora en las competiciones internacionales las entradas serán nominativas", aseguró. El objetivo, impedir la venta de pases por parte de los 'culés' a los visitantes que llegan a la ciudad.

Laporta, en micrófonos de Barça TV y TV3 explicó que "se han dado dos actuaciones irregulares. La primera, las entradas que el club vendió en el tercer graderío y que todas fueron a parar para alemanes y la segunda, la venta de abonos. Según el dirigente, eso sí, "el club no es culpable, pero sí responsable, pues nos encargamos de organizar los partidos".

Esta foto de Jakic en modo fan con los goleadores nos encanta. 😍🦅#SGEuropa pic.twitter.com/PirfVPzHIu — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) 15 de abril de 2022

"Quien me conoce sabe que asumo responsabilidades y adoptaremos medidas", dijo. "En las competiciones internacionales, las entradas serán nominativas. Incomoda a los socios con una actitud normal, la gran mayoría, pero no nos queda más remedio. No queremos que vuelva a suceder nunca más lo que ocurrió en el estadio", zanjó.