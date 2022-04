Minutos después de que el Barça dilapidara buena parte de las esperanzas que le quedaban de ganar la Liga, Gerard Piqué habló en su canal de Twitch. No fue para comentar la derrota de sus compañeros ante el Cádiz sino para dar su versión sobre la otra noticia azulgrana del día: los audios sobre las comisiones que había cobrado Kosmos, su empresa, por contribuir a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"Todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada de esconder. No es que me esconda, es que me siento orgulloso de lo que hemos hecho en Kosmos", ha señalado el zaguero pasada la medianoche. "No se ha hecho nada erróneo, ni moralmente ni legalmente (...). Lo único ilegal es filtrar los audios", ha disparado tras considerar que no hay conflicto de intereses. "No tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. ¿Acaso te imaginas que los árbitros nos pitaron a favor?", ha asestado a una de las preguntas.

'El Confidencial' había revelado a primera hora del lunes que tras la negociación entre el central barcelonista y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, el contrato garantizaba a la RFEF 40 millones de euros por edición y a Kosmos cuatro por cada uno de los seis ejercicios (24 en total).

A las 23.30 aproximadamente, después del partido, me conectaré en directo en mi canal de Twitch para hablar de los audios que se han filtrado hoy sobre la Supercopa de España. https://t.co/MUCODxIToz — Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 de abril de 2022

Este medio también aportaba los audios de las conversaciones entre Rubiales y Piqué durante todo el proceso: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... Son 19, y os quedáis la federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", argumentaba Piqué. "[El representante de Arabia Saudí] se quedaría el 10% de 25, dos y medio, y os pagarían 22 y medio. La comisión iría aparte, que la pagarían ellos, no te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de que, en vez de sacar la comisión de la ecuación, contéis con que la comisión va dentro del precio", indicó al presidente de la RFEF.

"Los cachés, fuera de contexto"

El defensa, que no entiende "el revuelo por una noticia que ya salió en 2019", ha apuntado en Twitch que la comisión del 10% es una "cifra estándar de mercado, acorde a lo que las agencias cobran". "Respecto a los cachés es un audio fuera de contexto. Estoy ayudando al presidente a buscar una fórmula a Rubiales que tenga lógica pero es decisión 100% de la RFEF", ha añadido sobre la diferencia entre lo que percibían Madrid y Barça respecto al resto.

"Esto me da para un par de años más"

Piqué, que ha revelado que el Barça (Josep Maria Bartomeu) estaba al tanto de la negociación, ha puesto en valor el acuerdo para la Federación. "Antes se llevaba 120.000 euros por la competición. Cambiando el formato y llevándolo allí 40 millones. La Federación italiana cobraba siete en Arabia Saudí", ha apuntado antes de afirmar que no tiene ningún otro negocio con la RFEF. "No sé si van a por mí o a por la Federación, pero lo que está claro es la mala intención de filtrar los audios de forma ilegal", ha remarcado antes de anunciar que tanto él como Rubiales tomarán medidas legales.

Tras explicar que 'El Confidencial' le avisó la semana que saldría esta información, ha añadido que en los próximos audios podría aparecer alguna mención que le hizo a Rubiales sobre intentar recurrir a los contactos del rey emérito para agilizar unos pagos no recibidos. De todas formas ha querido dejar claro que esta polémica no le hará adelantar su retirada ("esto me da para un par de años más") ni desprenderse del Andorra. "No voy a dejar de hacer cosas por lo que la gente pueda pensar", ha sentenciado antes de cerrar el Twitch a la 1.18. "Espero repetir esto pronto pero que sea por una celebración o un motivo más feliz".