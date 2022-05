Tremendo el ‘calentón’ que se cogió Patrice Evra tras el partido benéfico entre las leyendas del Manchester United y las del Liverpool, que vencieron por 1-3. Y es que el ex de los Red Devils no entendió en absoluto la actitud de los jugadores del United. Tanto es así que tras el choque en Old Trafford ante 49 mil espectadores y que sirvió para recaudar 1,3 millones de libras para la fundación del Manchester United, dejó varios recados.

"Lo siento por los aficionados. Sé que es un partido benéfico, pero hay una gran rivalidad entre los dos clubes. No hay partido amistoso. ¿Dónde están los jugadores ingleses?", explicaba Evra. El ex internacional francés mandó también un mensaje a Ten Hag, futuro entrenador del conjunto de Old Trafford, y criticó a la actual plantilla: "Los jugadores han estado muchos años aquí y los aficionados se han echado encima. Eso genera mucha negatividad en el club. Necesitamos sangre fresca y una mejor estructura". "¿Qué tipo de jugadores traeremos? ¿Los que vendrán por el escudo o los que lo harán por el dinero y la fama? Es hora de un cambio, creo que será un cambio dramático", concluyó el ex del Manchester United.