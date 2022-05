La renovación de Kylian Mbappé con el PSG provocó un aluvión de críticas por parte de muchos periodistas y también de presidentes de ligas como la española o la italiana. Ambos representantes no están de acuerdo en que la entidad gala, que acumula cientos de millones de euros en pérdidas, haya ofrecido un nuevo contrato a su jugador estrella.

En una entrevista con 'TNT Sports Brasil', Nasser al-Khelaifi, máximo mandatario del club francés fue preguntado sobre su relación con Florentino Pérez. "La verdad es que respeto a todos, pero no tengo una buena relación con él".

"Respeto al Real Madrid, un gran club, ellos nos respetan a nosotros y nosotros los respetamos a ellos, es muy importante el respeto mutuo, pero nunca hablé con Florentino, porque Kylian es nuestro jugador y no necesito hablar con nadie", explicó el presidente.

Tensión por la Superliga

A finales del mes de marzo, Al-Khelaifi reconoció que se reunió con Florentino para hablar sobre la polémica Superliga. "Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Liga de Campeones y me dijo: 'Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa".

El presidente del PSG reconoció que intentaron que formase parte de la Superliga: "Podría haber aceptado el cheque de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado, eso los resume", aseguró Al-Khelaifi.