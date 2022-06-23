El Levante UD y el Villarreal B, así como el resto de los equipos de LaLiga Smartbank, ya conocen su calendario para la temporada 2022/23. El equipo granota abrirá el curso en casa contra el Huesca y también lo cerrará en el Ciutat frente al Real Oviedo, rival en el ascenso de 2017. El filial groguet, por su parte, empezará y acabará contra otros dos recién ascendidos: en la jornada 1 se medirá al Racing y en la 38 al Andorra.

Calendario de las diez primeras jornadas: Jornada 1 (14/08/2022) Burgos CF SAD Málaga CF SAD

FC Cartagena SAD SD Ponferradina SAD

SD Eibar SAD CD Tenerife SAD

UD Las Palmas SAD Real Zaragoza SAD

CD Mirandés SAD Real Sporting de Gijón SAD

Real Racing Club de Santander SAD Villarreal CF "B"

CD Leganés SAD Deportivo Alavés SAD

Real Oviedo SAD FC Andorra

UD Ibiza SAD Granada CF SAD

Levante UD SAD SD Huesca SAD

SD Huesca SAD CD Lugo SAD Albacete Balompié SAD Jornada 2 (21/08/2022) Deportivo Alavés SAD CD Mirandés SAD

Granada CF SAD Real Racing Club de Santander SAD

Albacete Balompié SAD Burgos CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD FC Andorra

SD Huesca SAD FC Cartagena SAD

Villarreal CF "B" SD Eibar SAD

SD Eibar SAD SD Ponferradina SAD UD Ibiza SAD

Real Oviedo SAD CD Leganés SAD

Málaga CF SAD UD Las Palmas SAD

Real Zaragoza SAD Levante UD SAD

CD Tenerife SAD CD Lugo SAD Jornada 3 (28/08/2022) FC Cartagena SAD Real Zaragoza SAD

SD Eibar SAD SD Ponferradina SAD

Granada CF SAD Villarreal CF "B"

Levante UD SAD CD Tenerife SAD

CD Tenerife SAD Albacete Balompié SAD SD Huesca SAD

UD Ibiza SAD Deportivo Alavés SAD

UD Las Palmas SAD FC Andorra

Real Sporting de Gijón SAD Burgos CF SAD

CD Lugo SAD CD Leganés SAD

CD Mirandés SAD Málaga CF SAD

Real Racing Club de Santander SAD Real Oviedo SAD Jornada 4 (04/09/2022) Deportivo Alavés SAD UD Las Palmas SAD

FC Andorra Granada CF SAD

Burgos CF SAD FC Cartagena SAD

SD Huesca SAD UD Ibiza SAD

SD Ponferradina SAD Real Sporting de Gijón SAD

CD Leganés SAD SD Eibar SAD

Real Oviedo SAD Levante UD SAD

Real Zaragoza SAD CD Lugo SAD

Villarreal CF "B" CD Mirandés SAD

CD Mirandés SAD CD Tenerife SAD Real Racing Club de Santander SAD

Málaga CF SAD Albacete Balompié SAD Jornada 5 (11/09/2022) Burgos CF SAD Real Oviedo SAD

SD Eibar SAD Granada CF SAD

SD Huesca SAD Málaga CF SAD

UD Ibiza SAD CD Tenerife SAD

Levante UD SAD Villarreal CF "B"

SD Ponferradina SAD Real Zaragoza SAD

CD Lugo SAD Deportivo Alavés SAD

CD Mirandés SAD FC Andorra

UD Las Palmas SAD CD Leganés SAD

Real Sporting de Gijón SAD Real Racing Club de Santander SAD

FC Cartagena SAD Albacete Balompié SAD Jornada 6 (18/09/2022) Deportivo Alavés SAD SD Huesca SAD

FC Andorra SD Eibar SAD

Granada CF SAD CD Mirandés SAD

Albacete Balompié SAD SD Ponferradina SAD

CD Leganés SAD Burgos CF SAD

Levante UD SAD FC Cartagena SAD

FC Cartagena SAD Real Oviedo SAD UD Ibiza SAD

Real Racing Club de Santander SAD UD Las Palmas SAD

Villarreal CF "B" CD Lugo SAD

CD Lugo SAD CD Tenerife SAD Málaga CF SAD

Real Zaragoza SAD Real Sporting de Gijón SAD Jornada 7 (25/09/2022) Burgos CF SAD Levante UD SAD

SD Eibar SAD Real Racing Club de Santander SAD

SD Huesca SAD CD Leganés SAD

CD Lugo SAD Real Oviedo SAD

Málaga CF SAD Villarreal CF "B"

CD Mirandés SAD Real Zaragoza SAD

SD Ponferradina SAD CD Tenerife SAD

Albacete Balompié SAD FC Andorra FC

Cartagena SAD Deportivo Alavés SAD

UD Las Palmas SAD Granada CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD UD Ibiza SAD Jornada 8 (02/10/2022) Deportivo Alavés SAD SD Ponferradina SAD

FC Andorra Levante UD SAD

Granada CF SAD SD Huesca SAD

UD Ibiza SAD CD Lugo SAD

Villarreal CF "B" Burgos CF SAD

Burgos CF SAD Real Oviedo SAD FC Cartagena SAD

Real Zaragoza SAD SD Eibar SAD

CD Mirandés SAD UD Las Palmas SAD

Real Racing Club de Santander SAD Málaga CF SAD

CD Tenerife SAD Real Sporting de Gijón SAD

CD Leganés SAD Albacete Balompié SAD Jornada 9 (09/10/2022) FC Cartagena SAD CD Leganés SAD

SD Eibar SAD CD Mirandés SAD

SD Huesca SAD CD Lugo SAD

Levante UD SAD Real Racing Club de Santander SAD

Real Racing Club de Santander SAD Real Sporting de Gijón SAD Villarreal CF "B"

Albacete Balompié SAD CD Tenerife SAD

Burgos CF SAD Deportivo Alavés SAD

Málaga CF SAD FC Andorra

SD Ponferradina SAD Granada CF SAD

UD Las Palmas SAD UD Ibiza SA

Real Zaragoza SAD Real Oviedo SAD Jornada 10 (12/10/2022) Deportivo Alavés SAD Albacete Balompié SAD

FC Andorra Burgos CF SAD Granada CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD CD Leganés SAD

Málaga CF SAD Real Racing Club de Santander SAD

Real Zaragoza SAD CD Tenerife SAD

FC Cartagena SAD UD Ibiza SAD

SD Eibar SAD Real Oviedo SAD SD Huesca SAD

CD Lugo SAD UD Las Palmas SAD

CD Mirandés SAD Levante UD SAD

Villarreal CF "B" SD Ponferradina SAD