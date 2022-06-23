El Levante UD y el Villarreal B, así como el resto de los equipos de LaLiga Smartbank, ya conocen su calendario para la temporada 2022/23. El equipo granota abrirá el curso en casa contra el Huesca y también lo cerrará en el Ciutat frente al Real Oviedo, rival en el ascenso de 2017. El filial groguet, por su parte, empezará y acabará contra otros dos recién ascendidos: en la jornada 1 se medirá al Racing y en la 38 al Andorra.
Calendario de las diez primeras jornadas:
Jornada 1 (14/08/2022)
- Burgos CF SAD Málaga CF SAD
- FC Cartagena SAD SD Ponferradina SAD
- SD Eibar SAD CD Tenerife SAD
- UD Las Palmas SAD Real Zaragoza SAD
- CD Mirandés SAD Real Sporting de Gijón SAD
- Real Racing Club de Santander SAD Villarreal CF "B"
- CD Leganés SAD Deportivo Alavés SAD
- Real Oviedo SAD FC Andorra
- UD Ibiza SAD Granada CF SAD
- Levante UD SAD SD Huesca SAD
- CD Lugo SAD Albacete Balompié SAD
Jornada 2 (21/08/2022)
- Deportivo Alavés SAD CD Mirandés SAD
- Granada CF SAD Real Racing Club de Santander SAD
- Albacete Balompié SAD Burgos CF SAD
- Real Sporting de Gijón SAD FC Andorra
- SD Huesca SAD FC Cartagena SAD
- Villarreal CF "B" SD Eibar SAD
- SD Ponferradina SAD UD Ibiza SAD
- Real Oviedo SAD CD Leganés SAD
- Málaga CF SAD UD Las Palmas SAD
- Real Zaragoza SAD Levante UD SAD
- CD Tenerife SAD CD Lugo SAD
Jornada 3 (28/08/2022)
- FC Cartagena SAD Real Zaragoza SAD
- SD Eibar SAD SD Ponferradina SAD
- Granada CF SAD Villarreal CF "B"
- Levante UD SAD CD Tenerife SAD
- Albacete Balompié SAD SD Huesca SAD
- UD Ibiza SAD Deportivo Alavés SAD
- UD Las Palmas SAD FC Andorra
- Real Sporting de Gijón SAD Burgos CF SAD
- CD Lugo SAD CD Leganés SAD
- CD Mirandés SAD Málaga CF SAD
- Real Racing Club de Santander SAD Real Oviedo SAD
Jornada 4 (04/09/2022)
- Deportivo Alavés SAD UD Las Palmas SAD
- FC Andorra Granada CF SAD
- Burgos CF SAD FC Cartagena SAD
- SD Huesca SAD UD Ibiza SAD
- SD Ponferradina SAD Real Sporting de Gijón SAD
- CD Leganés SAD SD Eibar SAD
- Real Oviedo SAD Levante UD SAD
- Real Zaragoza SAD CD Lugo SAD
- Villarreal CF "B" CD Mirandés SAD
- CD Tenerife SAD Real Racing Club de Santander SAD
- Málaga CF SAD Albacete Balompié SAD
Jornada 5 (11/09/2022)
- Burgos CF SAD Real Oviedo SAD
- SD Eibar SAD Granada CF SAD
- SD Huesca SAD Málaga CF SAD
- UD Ibiza SAD CD Tenerife SAD
- Levante UD SAD Villarreal CF "B"
- SD Ponferradina SAD Real Zaragoza SAD
- CD Lugo SAD Deportivo Alavés SAD
- CD Mirandés SAD FC Andorra
- UD Las Palmas SAD CD Leganés SAD
- Real Sporting de Gijón SAD Real Racing Club de Santander SAD
- FC Cartagena SAD Albacete Balompié SAD
Jornada 6 (18/09/2022)
- Deportivo Alavés SAD SD Huesca SAD
- FC Andorra SD Eibar SAD
- Granada CF SAD CD Mirandés SAD
- Albacete Balompié SAD SD Ponferradina SAD
- CD Leganés SAD Burgos CF SAD
- Levante UD SAD FC Cartagena SAD
- Real Oviedo SAD UD Ibiza SAD
- Real Racing Club de Santander SAD UD Las Palmas SAD
- Villarreal CF "B" CD Lugo SAD
- CD Tenerife SAD Málaga CF SAD
- Real Zaragoza SAD Real Sporting de Gijón SAD
Jornada 7 (25/09/2022)
- Burgos CF SAD Levante UD SAD
- SD Eibar SAD Real Racing Club de Santander SAD
- SD Huesca SAD CD Leganés SAD
- CD Lugo SAD Real Oviedo SAD
- Málaga CF SAD Villarreal CF "B"
- CD Mirandés SAD Real Zaragoza SAD
- SD Ponferradina SAD CD Tenerife SAD
- Albacete Balompié SAD FC Andorra FC
- Cartagena SAD Deportivo Alavés SAD
- UD Las Palmas SAD Granada CF SAD
- Real Sporting de Gijón SAD UD Ibiza SAD
Jornada 8 (02/10/2022)
- Deportivo Alavés SAD SD Ponferradina SAD
- FC Andorra Levante UD SAD
- Granada CF SAD SD Huesca SAD
- UD Ibiza SAD CD Lugo SAD
- Villarreal CF "B" Burgos CF SAD
- Real Oviedo SAD FC Cartagena SAD
- Real Zaragoza SAD SD Eibar SAD
- CD Mirandés SAD UD Las Palmas SAD
- Real Racing Club de Santander SAD Málaga CF SAD
- CD Tenerife SAD Real Sporting de Gijón SAD
- CD Leganés SAD Albacete Balompié SAD
Jornada 9 (09/10/2022)
- FC Cartagena SAD CD Leganés SAD
- SD Eibar SAD CD Mirandés SAD
- SD Huesca SAD CD Lugo SAD
- Levante UD SAD Real Racing Club de Santander SAD
- Real Sporting de Gijón SAD Villarreal CF "B"
- Albacete Balompié SAD CD Tenerife SAD
- Burgos CF SAD Deportivo Alavés SAD
- Málaga CF SAD FC Andorra
- SD Ponferradina SAD Granada CF SAD
- UD Las Palmas SAD UD Ibiza SA
- Real Zaragoza SAD Real Oviedo SAD
Jornada 10 (12/10/2022)
- Deportivo Alavés SAD Albacete Balompié SAD
- FC Andorra Burgos CF SAD Granada CF SAD
- Real Sporting de Gijón SAD CD Leganés SAD
- Málaga CF SAD Real Racing Club de Santander SAD
- Real Zaragoza SAD CD Tenerife SAD
- FC Cartagena SAD UD Ibiza SAD
- SD Eibar SAD Real Oviedo SAD SD Huesca SAD
- CD Lugo SAD UD Las Palmas SAD
- CD Mirandés SAD Levante UD SAD
- Villarreal CF "B" SD Ponferradina SAD