El Levante UD y el Villarreal B, así como el resto de los equipos de LaLiga Smartbank, ya conocen su calendario para la temporada 2022/23. El equipo granota abrirá el curso en casa contra el Huesca y también lo cerrará en el Ciutat frente al Real Oviedo, rival en el ascenso de 2017. El filial groguet, por su parte, empezará y acabará contra otros dos recién ascendidos: en la jornada 1 se medirá al Racing y en la 38 al Andorra.

Calendario de las diez primeras jornadas:

Jornada 1 (14/08/2022)

  • Burgos CF SAD Málaga CF SAD
  • FC Cartagena SAD SD Ponferradina SAD
  • SD Eibar SAD CD Tenerife SAD
  • UD Las Palmas SAD Real Zaragoza SAD
  • CD Mirandés SAD Real Sporting de Gijón SAD
  • Real Racing Club de Santander SAD Villarreal CF "B"
  • CD Leganés SAD Deportivo Alavés SAD
  • Real Oviedo SAD FC Andorra
  • UD Ibiza SAD Granada CF SAD
  • Levante UD SAD SD Huesca SAD
  • CD Lugo SAD Albacete Balompié SAD

Jornada 2 (21/08/2022)

  • Deportivo Alavés SAD CD Mirandés SAD
  • Granada CF SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • Albacete Balompié SAD Burgos CF SAD
  • Real Sporting de Gijón SAD FC Andorra
  • SD Huesca SAD FC Cartagena SAD
  • Villarreal CF "B" SD Eibar SAD
  • SD Ponferradina SAD UD Ibiza SAD
  • Real Oviedo SAD CD Leganés SAD
  • Málaga CF SAD UD Las Palmas SAD
  • Real Zaragoza SAD Levante UD SAD
  • CD Tenerife SAD CD Lugo SAD

Jornada 3 (28/08/2022)

  • FC Cartagena SAD Real Zaragoza SAD
  • SD Eibar SAD SD Ponferradina SAD
  • Granada CF SAD Villarreal CF "B"
  • Levante UD SAD CD Tenerife SAD
  • Albacete Balompié SAD SD Huesca SAD
  • UD Ibiza SAD Deportivo Alavés SAD
  • UD Las Palmas SAD FC Andorra
  • Real Sporting de Gijón SAD Burgos CF SAD
  • CD Lugo SAD CD Leganés SAD
  • CD Mirandés SAD Málaga CF SAD
  • Real Racing Club de Santander SAD Real Oviedo SAD

Jornada 4 (04/09/2022)

  • Deportivo Alavés SAD UD Las Palmas SAD
  • FC Andorra Granada CF SAD
  • Burgos CF SAD FC Cartagena SAD
  • SD Huesca SAD UD Ibiza SAD
  • SD Ponferradina SAD Real Sporting de Gijón SAD
  • CD Leganés SAD SD Eibar SAD
  • Real Oviedo SAD Levante UD SAD
  • Real Zaragoza SAD CD Lugo SAD
  • Villarreal CF "B" CD Mirandés SAD
  • CD Tenerife SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • Málaga CF SAD Albacete Balompié SAD

Jornada 5 (11/09/2022)

  • Burgos CF SAD Real Oviedo SAD
  • SD Eibar SAD Granada CF SAD
  • SD Huesca SAD Málaga CF SAD
  • UD Ibiza SAD CD Tenerife SAD
  • Levante UD SAD Villarreal CF "B"
  • SD Ponferradina SAD Real Zaragoza SAD
  • CD Lugo SAD Deportivo Alavés SAD
  • CD Mirandés SAD FC Andorra
  • UD Las Palmas SAD CD Leganés SAD
  • Real Sporting de Gijón SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • FC Cartagena SAD Albacete Balompié SAD

Jornada 6 (18/09/2022)

  • Deportivo Alavés SAD SD Huesca SAD
  • FC Andorra SD Eibar SAD
  • Granada CF SAD CD Mirandés SAD
  • Albacete Balompié SAD SD Ponferradina SAD
  • CD Leganés SAD Burgos CF SAD
  • Levante UD SAD FC Cartagena SAD
  • Real Oviedo SAD UD Ibiza SAD
  • Real Racing Club de Santander SAD UD Las Palmas SAD
  • Villarreal CF "B" CD Lugo SAD
  • CD Tenerife SAD Málaga CF SAD
  • Real Zaragoza SAD Real Sporting de Gijón SAD

Jornada 7 (25/09/2022)

  • Burgos CF SAD Levante UD SAD
  • SD Eibar SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • SD Huesca SAD CD Leganés SAD
  • CD Lugo SAD Real Oviedo SAD
  • Málaga CF SAD Villarreal CF "B"
  • CD Mirandés SAD Real Zaragoza SAD
  • SD Ponferradina SAD CD Tenerife SAD
  • Albacete Balompié SAD FC Andorra FC
  • Cartagena SAD Deportivo Alavés SAD
  • UD Las Palmas SAD Granada CF SAD
  • Real Sporting de Gijón SAD UD Ibiza SAD

Jornada 8 (02/10/2022)

  • Deportivo Alavés SAD SD Ponferradina SAD
  • FC Andorra Levante UD SAD
  • Granada CF SAD SD Huesca SAD
  • UD Ibiza SAD CD Lugo SAD
  • Villarreal CF "B" Burgos CF SAD
  • Real Oviedo SAD FC Cartagena SAD
  • Real Zaragoza SAD SD Eibar SAD
  • CD Mirandés SAD UD Las Palmas SAD
  • Real Racing Club de Santander SAD Málaga CF SAD
  • CD Tenerife SAD Real Sporting de Gijón SAD
  • CD Leganés SAD Albacete Balompié SAD

Jornada 9 (09/10/2022)

  • FC Cartagena SAD CD Leganés SAD
  • SD Eibar SAD CD Mirandés SAD
  • SD Huesca SAD CD Lugo SAD
  • Levante UD SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • Real Sporting de Gijón SAD Villarreal CF "B"
  • Albacete Balompié SAD CD Tenerife SAD
  • Burgos CF SAD Deportivo Alavés SAD
  • Málaga CF SAD FC Andorra
  • SD Ponferradina SAD Granada CF SAD
  • UD Las Palmas SAD UD Ibiza SA
  • Real Zaragoza SAD Real Oviedo SAD

Jornada 10 (12/10/2022)

  • Deportivo Alavés SAD Albacete Balompié SAD
  • FC Andorra Burgos CF SAD Granada CF SAD
  • Real Sporting de Gijón SAD CD Leganés SAD
  • Málaga CF SAD Real Racing Club de Santander SAD
  • Real Zaragoza SAD CD Tenerife SAD
  • FC Cartagena SAD UD Ibiza SAD
  • SD Eibar SAD Real Oviedo SAD SD Huesca SAD
  • CD Lugo SAD UD Las Palmas SAD
  • CD Mirandés SAD Levante UD SAD
  • Villarreal CF "B" SD Ponferradina SAD