Un año más, Ferran Torres hizo un alto en el camino durante sus vacaciones para disfrutar con los más pequeños en su campus, celebrado en Foios (València) del 4 al 8 de julio. El futbolista del Barça aprovechó su visita a la cuarta edición de este campus, que está dirigido a niños y niñas de entre 4 a 16 años, para pasar revista sobre sus sensaciones en un año de Mundial, sobre la pretemporada, el Barça y también el Valencia CF, su exequipo.

Ferran, además de compartir un bonito día en el que pudo jugar a fútbol con los niños de su campus, trató de poner su granito de arena en la formación integral del niño que va más allá del deporte. Su campus también es, entre otras cosas, una forma de transmitir valores a nivel educativo y de fomentar entre los más pequeños un estilo de vida "sostenible" con el medioambiente y la naturales.

Al finalizar el partidillo con los más pequeños, Ferran Torres atendió a la prensa. Estas fueron sus declaraciones:

Pretemporada con el Barça

"Me encuentro con muchas ganas. Algunos no hemos empezado aún por la selección. Tengo muchas ganas de demostrar el Ferran que soy"

Año de Mundial

"Sabemos que hay un Mundial, pero nos enfocamos en el club. Es en el club en el que tenemos que trabajar día a día y donde tienes que hacerlo bien para tener opciones de ir al Mundial"

Fichajes en el Barça

"Intento no mirar mucho la prensa. El Barça es de los mejores equipos del mundo y siempre hay rumores. Veremos qué fichajes habrá"

Fichaje de Gattuso en el Valencia

"No he hablado con nadie, pero sabemos que el Valencia CF es un gran club. Si han decidido ficharlo es por algo. Le dará buen ambiente al equipo y será bueno. Espero que le vaya muy bien. Espero que les vaya mejor este año porque el Valencia CF para mí es todo. Es mi casa y me lo ha dado todo"

La opción Lewandowski-Barça

"Hombre, claro que me haría ilusión. Sabemos qué jugador es y los goles que ha marcado. Él quiere venir y veremos a ver a qué acuerdo llegan entre los clubes"

Llegaste al Barça con una lesión. ¿Este va a ser tu año?

"El año pasado vine con una lesión, quizás sin ritmo. Lo di todo. Este año empezamos desde cero y yo creo que veremos un mejor Ferran"

Soler y los rumores del Barça

"Son cosas que no hablamos entre jugadores. Son preguntas incómodas. Él entra en su último año de contrato y ojalá pueda ayudar al Valencia CF porque para él será, como para mí, su casa. Y veremos a ver qué pasa. Es un jugador top. Juego con él en la selección, es muy bueno y lo está haciendo muy bien estos últimos años. Está capacitado"

Gayà y Soler, ¿estilo Barça?

"Encajarían muy bien. El Barça como la selección, juega al toque. Es un estilo similar. Son jugadores de una gran capacidad que pueden tener el balón y correr al espacio. Encajarían muy bien"

El Valencia CF post Anil

"No ha dado tiempo a ver muchas cosas. Hay que esperar a ver qué empiece para ver su nueva cara

¿Te gustaría volver al Valencia CF?

"Es mi casa. Siempre he dicho que en el futuro me gustaría volver algún día en el futuro. Me lo dio todo y es mi casa"

Cristiano Ronaldo, rumor para el Barça

"Son rumores, en torno al Barça siempre hay muchos. Es uno de los mejores de la historia y veremos qué pasa"

Año de Mundial. ¿Afecta que sea en noviembre por tema lesiones?

"Desde el primer momento hay que coger sensaciones y ritmo para llegar fino al primer partido de LaLiga y luego pues partido a partido. Habrá que dosificarse y tener cuidado, pero como digo hay que darlo todo en el club, que es el que te da la oportunidad de jugar un mundial"

¿A qué aspira el Barça este año?

"Yo tengo confianza en la gente del equipo, en los posibles fichajes. Somos gente joven pero estamos capacitados para conseguir grandes cosas"

Nou Mestalla

"Y tanto que me gustaría jugar allí. Me encantaría jugar allí y dar alegrías. Lleva parado ya mucho tiempo, ojalá lo terminen"

IV Campus Ferran Torres

"He venido para lo más importante, sacar sonrisas a los niños. Quiero que se sientan bien, que se diviertan, que se lo pasen bien y que vean cómo soy yo con el tema de los animales y la sostenibilidad. A ver si de una manera u otra se les puede inculcar y así apoyar la causa".