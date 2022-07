El Real Betis planifica con ilusión la temporada 2022/23, en la que volverá a pasear las trece barras por Europa, disputará la Supercopa de España y defenderá el título de campeón de la Copa del Rey. Sin embargo, también prepara el curso con ciertas inquietudes. Y es que tanto retener a algunos futbolistas muy codiciados como prescindir de los descartes se antoja complicado.

En este sentido, Pellegrini no ha tenido problemas en no llevar a su amistoso de pretemporada contra el PSV a dos de los jugadores que no cuentan para él: Loren Morón y Diego Laínez. Ambos tienen ofertas pero de momento no parece que estén cerca de abandonar Heliópolis. El mensaje del chileno es claro, pues hay 24 futbolistas citados, entre ellos algunos canteranos, a pesar de las bajas por lesión de Bartra Víctor Ruiz, Aitor Ruibal y Camarasa.

La opción de Loren Morón al Cádiz se enfría

En un principio se relacionó al delantero del Betis con el cuadro gaditano, pero todo apunta a que no irá a más. El futbolista viene de estar cedido en el Espanyol y se le vuelve a buscar salida. Por otro lado, Diego Laínez tiene algunas novias pero tampoco hay nada adelantado en su salida.

Otras posibles bajas que preocupan al Betis son las de jugadores que han brillado tanto que despiertan el interés de grandes equipos. Es el caso de William Carvalho, al que le queda un año de contrato, o el de Marc Bartra. Muchos quebraderos de cabeza a tres semanas de que empiece LaLiga.