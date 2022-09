Con el Cádiz último en LaLiga Santander tras perder los cuatro primeros partidos, con cero puntos y con diez goles en contra, el presidente del club, Manuel Vizcaíno, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la situación del equipo y asumir la culpa de la mala dinámica del club.

A la crisis deportiva también se le suma la alta crispación de la afición con la directiva del conjunto gaditano, ya que no están contentos con los fichajes y el rumbo que toma el equipo tras cuatro semanas de Liga. Por ello, el presidente del club ha decidido explicarse.

Responsable de la situación del club

"Asumo la responsabilidad del mercado. Nos hemos gastado todo lo que teníamos. Me equivoqué con lo del delantero top, fue una equivocación del presidente", expresó Vizcaíno. Y añadió: "Quiero pedir perdón a la afición del Cádiz por la situación en la que estamos. Hay que recordar que el presidente puso de manifiesto que esta temporada iban a poner todo lo posible encima de la mesa para reforzar la delantera y no ha sido así aunque lo han intentado hasta el final, el último día".

El directivo del Nuevo Mirandilla también hizo referencia al mal inicio liguero del conjunto amarillo añadiendo que está "pidiendo perdón por la situación" y que "lo malo es que quitando el partido de Osasuna y la primera parte del Celta" no han "estado a la altura". Aunque manifestó que "nadie desciende en esta jornada, el Getafe estaba el año pasado con cero puntos en la jornada nueve".

Delantero 'top'

"Estuvimos negociando por un delantero el 31 de agosto que diez días antes pedían 10 millones, luego cuatro y no llegó", destacó. El dirigente recalcó que "es una barbaridad cómo se mueve el mercado y cómo se han reforzado los equipos en la última jornada".

Además, Vizcaíno es consciente de que la afición no está contenta con su labor y pide su dimisión. "Se notó un run run ante la Real, independientemente del resultado y el partido ya estaba perdido. Luego ante el Athletic estuvo bien y es el camino", declaró.

En esa línea, aseveró en referencia a unas declaraciones que hizo cuando el club estaba en Segunda B sobre que dimitiría si la gente pedía su dimisión: "No tengo intención alguna de dejar el proyecto a medias. Asumo los gritos, prefiero que me griten a mí que a los jugadores".

Cierre de mercado y Lucas Pérez

"El último día de mercado, yo no soy de grabarme el último día intentando fichar a un jugador pero estuvimos desde el día 20 al 30 con dos posibles incorporaciones. Un jugador con 20 años y otro de 31, pero no salió ninguna de las dos", destacó el presidente.

Sobre Lucas Pérez, otro punto de conflicto con la afición, el directivo afirmó que "no he visto un tío más profesional y con más vergüenza y más pasión que un tío como Lucas Pérez". "Ojalá que hubiera mucha gente que tenga el cariño al Cádiz como Lucas tiene al Deportivo de la Coruña", manifestó.

Aunque también recalcó que "el Deportivo no ha actuado como un equipo centenario y de Primera División como ha sido. Lucas Pérez es un activo del Cádiz, es un delantero top y el 27 de agosto no se iba a ir." Además, reconoció que el jugador le expuso la situación y que "no presionó" por lo que "para mí es un orgullo y una satisfacción que esté en la plantilla del Cádiz y creo que va a ser su mejor temporada personal y deportiva.

Pacha Espino y el mensaje a la afición

"No hemos vendido porque no hemos querido". Vizcaíno declaró que "vender para crecer sí, pero regalar no y lo que nos ofrecieron por Espino el día 30, la última vez que preguntaron por él lo rechazamos porque Espino ha demostrado un rendimiento en Primera que no podíamos permitirnos el lujo de desprendernos de él por lo que nos ofrecían".

Por último se refirió al apoyo de la afición. "Los jugadores necesitan de la ayuda y el apoyo de la afición y es lo que estamos pidiendo", concluyó el dirigente.