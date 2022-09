Carlos III es tendencia a nivel mundial después de que se haya convertido en el nuevo rey de Reino Unido. Sin embargo, en los últimos días, ha salido a la luz el encuentro, nada amigable, que tuvo el británico con Diego Armando Maradona.

Guillermo Coppola, exmánager del mítico ‘10’, contó que Carlos III recibió en el Palacio de Buckingham a Osvaldo Ardiles en calidad de homenaje, y el argentino tuvo una actitud dura con el hijo de la difunta Isabel II.

Tal y como indicó ‘TyC Sports’, a Maradona no le gustaba que le tocasen el hombre ni olvidó lo que sucedió en la Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, el argentino, durante aquel acto, se negó a salir fotografiado junto al actual rey de Reino Unido por ambas situaciones.

"Hubo una gran emoción de parte de todos nosotros. En cierto momento, sin embargo, Diego me dijo: 'Copola, dile a ese narigón que me quite la mano del hombro'". No sé qué hacer porque ese narigón, como lo había llamado Diego, era el príncipe Carlos", dijo el exrepresentante de Diego Armando Maradona.