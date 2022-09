LaLiga y la Fundación Trinidad Alfonso renuevan su compromiso de colaboración, iniciado en 2018, para fomentar el deporte en la Comunitat Valenciana. De esta manera, la Fundación, presidida por Juan Roig y que este año celebra su décimo aniversario, consolida su apuesta por apoyarse en LaLiga como palanca para el crecimiento y el impulso del deporte en la Comunidad Valenciana. Así pues, este convenio, que durará dos temporadas, impulsará eventos liderados por la Fundación como el reconocido Maratón y Medio Maratón de València, así como otras competiciones como el Circuito de Carreras Populares Valencia o el Infiniti Half Ttiathlon.

En concreto, LaLiga, a través de su OTT, LaLigaSportsTV, retransmitirá en directo de forma gratuita los diferentes eventos deportivos organizados o impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso, facilitando y aumentando la exposición de los mismos tanto nacional como internacionalmente.

Además, y como novedad, con esta renovación del acuerdo se va un paso más allá y se busca impulsar acciones sociales utilizando el deporte como ejemplo y apoyar a la Fundación en materia de sostenibilidad. Por ello, LaLiga aporta su know how a través, principalmente, del Área de RSC de LaLiga, prestando apoyo en el desarrollo de una herramienta de medición del impacto social de los eventos deportivos organizados o impulsados por la Fundación y apoyando la elaboración de una guía de sostenibilidad para eventos deportivos.

Para Javier Tebas, presidente de LaLiga, “continuar compartiendo conocimiento y proyectos con la Fundación Trinidad Alfonso es muy positivo para ambas partes. La Fundación Trinidad Alfonso es un referente en la organización de grandes eventos deportivos, especialmente en la Comunidad Valenciana, y para LaLiga es un placer aportar sus herramientas para que la exposición sea lo más grande posible”.

Para Juan Miguel Gómez, director de Fundación Trinidad Alfonso, “con este acuerdo de colaboración queremos seguir creciendo y aprendiendo en materia de sostenibilidad. Estamos seguros de que esta colaboración va a ser muy positivas no solo para nosotros, en la Fundación, sino, y esto es lo más importante, para los eventos que impulsamos o con los que colaboramos. No se me ocurre un socio mejor que LaLiga porque, además, de ayudarnos en esos asuntos de sostenibilidad, vamos a poder seguir impulsando el deporte en la Comunitat Valenciana y dándole visibilidad a aquellas disciplinas que muchas veces tienen menos ventanas”.

Por su parte, David Baixauli, responsable de RSC de LaLiga, considera que “ir un paso más allá e implicarnos en materias sociales a través del deporte es un logro tanto para la Fundación Trinidad Alfonso como para LaLiga. Es importante organizar grandes eventos deportivos exitosos y que, además, sean sostenibles”.

Acerca de LaLiga

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y entretenimiento. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, responsable de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional. LaLiga es la competición de fútbol con más seguidores en redes sociales del mundo, superando ya los 150 millones, en 17 plataformas y 20 idiomas diferentes. Con sede central en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegados. La asociación realiza su acción social a través de su Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.

Acerca de la Fundación Trinidad Alfonso

La Fundación Trinidad Alfonso es una entidad sin ánimo de lucro presidida por Juan Roig. Nació hace diez años con el objetivo de impulsar acciones sociales que satisfagan al máximo número de personas, utilizando el deporte como ejemplo y como forma de difundir los valores de la Cultura del Esfuerzo. La Fundación Trinidad Alfonso desarrolla su labor en cuatro grandes líneas de trabajo: Impulsando los mejores eventos e infraestructuras, promoviendo los valores del deporte entre los niños, niñas y jóvenes de la Comunitat Valenciana; apoyando y becando a los deportistas destacados y con más futuro; impulsando el emprendimiento deportivo. Todo ello, orientado siempre para hacer cada vez más grande el ecosistema deportivo de la Comunitat Valenciana con el objetivo de que sea reconocida como la Comunitat de l’Esport.