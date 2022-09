La selección española estrenó en el entrenamiento de este martes una novedad, un 'walkie-talkie' por el que habla el seleccionador Luis Enrique Martínez desde el andamio donde observa el entrenamiento y que sus jugadores escuchan gracias a un dispositivo que llevan en un chaleco debajo de la camiseta, con el que ya controlaban todos los datos físicos de cada sesión.

Luis Enrique contó a sus jugadores antes de la sesión el cambio que realizarían para cuidar su voz y que no tenga que dar órdenes a gritos en cada corrección táctica que realiza en los partidos de cada entrenamiento.

📶 ¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!!



🔊 @LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento.



📳 ¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 20 de septiembre de 2022

"Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos", anunció el seleccionador en el gimnasio a sus jugadores antes de que cada uno añadiese un pequeño dispositivo a sus chalecos.

"Para daros órdenes y consignas en posible correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás", añadió al más puro 'estilo Luis Enrique' en su charla con los jugadores.

El vídeo que difundió la Federación española en sus redes muestra a Luis Enrique poniendo en práctica el transceptor, dando consignas de posición a Koke, a Álvaro Morata en la presión y a Gavi en sus funciones en el centro del campo. También traslada al capitán Sergio Busquets una orden para dar a los centrales en la posesión de balón en el arranque de la jugada.